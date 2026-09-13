Лось парализовал движение поездов в центре Варшавы 13.09.2026, 22:38

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Над городом также постоянно кружат вертолеты.

В Варшаве вечером 13 сентября возникли серьезные перебои в движении поездов из-за необычного происшествия — на железнодорожные пути возле Центрального вокзала вышел лось, сообщает TVN24.

При этом читатели сайта Charter97.org сообщают, что над районом Центрального вокзала Варшавы постоянно летают вертолеты.

Животное оказалось на линии между станциями Варшава-Западная и Варшава-Центральная. Полиция получила сообщение после 19:00. Район оцепили, а специалисты приступили к операции по отлову лося.

Из-за происшествия возникли задержки в движении поездов городской железной дороги SKM и Koleje Mazowieckie. Проблемы затронули линии S1, S2, S3, S4 и S40. Некоторые поезда могли быть отменены или направлены по измененным маршрутам.

В связи с нарастающими перебоями с 20:00 в Варшаве ввели взаимное признание билетов городского транспорта ZTM и Koleje Mazowieckie в пределах первой тарифной зоны.

Польские железнодорожники с юмором назвали неожиданного пассажира «лосем Эмилем» и сообщили, что специалисты пытаются безопасно вернуть животное в естественную среду.

На момент публикации операция по отлову лося продолжалась.

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