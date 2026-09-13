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В Черном море произошел первый в истории бой морских дронов

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  • 13.09.2026, 22:29
  • 3,162
В Черном море произошел первый в истории бой морских дронов

Украинский Sargan 3000 уничтожил российский беспилотный катер.

Военно-морские силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки провели в Черном море операцию, в ходе которой уничтожили российский морской беспилотный катер.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», вражескую цель обнаружили подразделения ГУР. Для ее уничтожения был задействован морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащённый автоматической турелью RWS «Protector» калибра 12,7 мм.

В результате атаки российский морской дрон был уничтожен.

По данным ВМС, это первый в истории бой между морскими беспилотными катерами.

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