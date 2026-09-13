В Кремле раскол по вопросу войны 2 13.09.2026, 21:01

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АББАС ГАЛЛЯМОВ

«Ястребы» не дают Путину сменить курс.

Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал о борьбе между башнями Кремля, которая точится вокруг войны в Украине.

Часть людей из окружения Путина хочет завершения войны, поскольку считает, что она ей не выгодна, а представители силовых структур останавливаться не собираются и на этой почве между ними идет противоборство, сообщил Аббас Галлямов. Попытка протянуть на выборы «Яблоко» говорит о том, что уставшие от войны хотели легализировать разговоры о мире, но им этого сделать не позволили.

Свой взгляд на происходящее в высших политических кругах России экс-спичрайтер Путина озвучил в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

«Зарегистрировали изначально Яблоко как раз представители того самого истеблишмента, технократической его части, которые понимают, что пора заканчивать войну. Они пытались переформатировать политическое пространство таким образом, чтобы разговоры о мире были возможны. Чтобы за сам факт того, что ты говоришь о прекращении войны, тебя не объявляли преступником, предателем и так далее», - проинформировал политтехнолог.

Также Галлямов объяснил, что на самом деле стоит за историей с «Яблоком»: «Кириенко, который контролирует процесс регистрации кандидатов, это сделал не для «Яблока». Не то чтобы он собирался подарить «Яблоку» победу. Он бы «нарисовал» Яблоку 3% условных. Ему это было нужно для того, чтобы вот эту конфигурацию использовать в дальнейшем, чтобы его политические союзники, условный Собянин, могли говорить о целесообразности прекращения боевых действий, и это было бы нормально, то есть он пытался нормализовать разговоры о мире, но «ястребы-безумцы» аля Патрушев, Сечин это дело пресекли, они объяснили Путину, чем это чревато. Как мы их сажать потом будем, за что, если мы сами это позволяем? Он в итоге дал отмашку: ладно, «Яблоко» снимайте. «Яблоко» сняли».

«Поскольку они зафиксировали у Путина разрешение на снятие «Яблока» и на запрещение всяких разговоров о мире в легальном политическом поле, то они пошли дальше и частью дальнейшего движения стала зачистка одномандатников от «Яблока», зачистка всех списочников на региональных выборах», - подытожил эксперт.

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