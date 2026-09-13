Зачем в некоторых авто нужна кнопка O/D 3 13.09.2026, 20:53

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Многие водители годами не знают о ее назначении.

Владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач иногда замечают на селекторе небольшую кнопку с обозначением O/D. Особенно часто такая функция встречается в автомобилях прошлых лет. Несмотря на простое обозначение, многие водители не знают, за что отвечает этот режим и когда им стоит пользоваться.

Об этом пишет Supercar Blondie.

O/D расшифровывается как overdrive — повышенная передача. Ее основная задача заключается в том, чтобы снизить обороты двигателя во время движения на высокой скорости. Благодаря этому автомобиль может ехать по трассе более экономично и с меньшей нагрузкой на силовой агрегат.

При включенном овердрайве коробка передач позволяет ведущему валу вращаться быстрее коленчатого вала двигателя. В результате на высокой скорости двигатель работает на более низких оборотах, что, помимо прочего, способствует снижению расхода топлива.

В большинстве автомобилей, оснащенных такой функцией, O/D активирован по умолчанию. Поэтому при обычной езде по городу или трассе водителю, как правило, не требуется постоянно нажимать эту кнопку.

Однако существуют ситуации, когда повышенную передачу лучше отключить. Например, это может пригодиться при буксировке тяжелого прицепа или груза, когда коробке требуется больше тяги на пониженных передачах.

Отключение O/D также может быть полезно на затяжных спусках. В некоторых условиях это позволяет коробке дольше удерживать более низкую передачу и использовать торможение двигателем. Такой подход помогает лучше контролировать скорость автомобиля без постоянного нажатия на педаль тормоза.

Таким образом, кнопка O/D предназначена не для повседневного переключения передач вручную, а для управления использованием повышенной передачи. В обычных условиях режим лучше оставлять включенным, а отключать его стоит тогда, когда автомобилю требуется больше тяги или дополнительное торможение двигателем.

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