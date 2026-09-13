Сентябрь готовит Беларуси новый погодный сюрприз

Сентябрь готовит Беларуси новый погодный сюрприз3
- 13.09.2026, 20:31
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В страну может хлынуть мощное тепло с Каспия.
Сентябрь не спешит окунать Беларусь в холод. На следующей неделе страна может оказаться в области «мощнейшего выноса тепла»: температура способна установить новые рекорды со значениями около +30°С. Прогноз 13 сентября представил Telegram-канал Nadvorie.
Авторы ресурса рассказали, что 14 сентября в районе Адриатического моря может образоваться циклон. Беларусь, вероятно, 15-16 сентября окажется в его теплом секторе, «в зоне мощнейшего выноса тепла примерно из района Каспийского моря / западного Казахстана», уточнили специалисты.
В результате в стране на пару дней температура может приблизиться к +30°С. Впрочем, это пока не стопроцентный прогноз.