Сентябрь готовит Беларуси новый погодный сюрприз 3 13.09.2026, 20:31

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Фото: iStock

В страну может хлынуть мощное тепло с Каспия.

Сентябрь не спешит окунать Беларусь в холод. На следующей неделе страна может оказаться в области «мощнейшего выноса тепла»: температура способна установить новые рекорды со значениями около +30°С. Прогноз 13 сентября представил Telegram-канал Nadvorie.

Авторы ресурса рассказали, что 14 сентября в районе Адриатического моря может образоваться циклон. Беларусь, вероятно, 15-16 сентября окажется в его теплом секторе, «в зоне мощнейшего выноса тепла примерно из района Каспийского моря / западного Казахстана», уточнили специалисты.

В результате в стране на пару дней температура может приблизиться к +30°С. Впрочем, это пока не стопроцентный прогноз.

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