Джонсон отреагировал на удар по поезду, в котором ехал 4 13.09.2026, 20:41

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Борис Джонсон

Британский политик призвал наконец передать Украине замороженные активы РФ.

Европа, и в частности Великобритания, должны передать Украине замороженные российские активы, чтобы положить конец российской вооруженной агрессии. Об этом написал в соцсети X бывший глава британского правительства Борис Джонсон после того, как российский дрон атаковал поезд «Укрзализныци», в котором ехал политик.

«Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать неподвижный украинский локомотив на польской границе сегодня утром. То, что мы можем сказать наверняка, – это то, что украинцы сталкиваются с подобными нападениями каждый день», – написал он.

Джонсон выразил возмущение тем, что Украина получает слишком мало средств ПВО от западных партнеров. Также он призвал передать Украине 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии, или хотя бы те 10 миллиардов фунтов, которые находятся в Лондоне.

«Украинцы победят – это стало ясно за последние три дня в их замечательной стране. Но мы гораздо быстрее покончим с этой ужасной войной, если все мы отнесемся к этому серьезно и предоставим им то, в чем они нуждаются и что заслуживают», – добавил политик.

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