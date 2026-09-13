Борис Джонсон оказался в поезде, который атаковала РФ 17 13.09.2026, 16:44

16,694

Борис Джонсон

В нем также ехали советники европейских лидеров.

В пассажирском поезде, который сегодня, 13 сентября, атаковали россияне, ехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Как сообщала «Укрзализныця», в 2 км от границы с Польшей, оккупанты нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда. По информации издания, Гюнтер Зауттер, советник по вопросам внешней политики и безопасности в канцелярии Мерца ехал на этом поезде из Киева в сторону Польши.

Около пяти часов утра поезд остановился недалеко от польской границы. Из-за ударов дронов часть пассажиров была эвакуирована.

В издании отметили, что в Киеве Зауттер вместе с советниками по вопросам безопасности из Великобритании, Франции и Италии, а также с правительством Украины обсуждал возможные мирные переговоры с Россией. 12 сентября он посетил международную конференцию по безопасности YES Annual Meeting 2026.

Журналисты добавили, что помимо Зауттера, в поезде находились советники по вопросам безопасности других европейских правительств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые. Борис Джонсон также возвращался после конференции в Польшу на этом поезде.

К счастью, все отделались испугом: вскоре после того, как поезд остановился из-за тревоги, связанной с обнаружением дронов, и проводники разбудили пассажиров для эвакуации, была объявлена отмена тревоги, поскольку других дронов обнаружено не было, отметили в издании.

В поезде также находился Робин Вагнер, депутат от немецкой партии «Зеленые» в Бундестаге.

«Я только что вернулся из Киева. Работа ПВО, атаки дронов – всё это было интенсивнее, чем во время моих предыдущих визитов. А сегодня утром я ехал на поезде по тому самому маршруту, где произошла эта атака. Иногда случай решает, удастся ли тебе добраться до места назначения целым и невредимым. После того как российские террористы заранее решили провести эту атаку. Россия представляет огромную угрозу для безопасности Европы. Слишком многие из нас до сих пор не осознали этого. Наша поддержка Украины в её защите от этой угрозы по-прежнему слишком нерешительна», - написал Вагнер на своей странице в соцсети X.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com