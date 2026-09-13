Названы самые грибные места Беларуси 3 13.09.2026, 15:51

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Где сейчас корзинами собирают боровики и опята.

Погода в Беларуси в начале осени сделала свое дело – страна разделилась на зоны, где грибы багажниками можно вывозить, и те, где нужно еще поискать урожайные места.

Интерактивная карта грибных мест Беларуси показывает, какие грибы лучше искать в разных регионах страны. Ресурс изучили корреспонденты телеканала ОНТ.

Витебская и Минская области оказались лидерами по сбору боровиков и подосиновиков. В Брестской и Гомельской – грибы в достатке в локальных пойменных лесах и на окраинах болот.

Судя по интерактивной карте в Минской области бум опят. В пригороде столицы, в районе Колодищ, грибники выносят их килограммами прямо из ближайших лесополос. На Минщине также много боровиков, подосиновиков и маслят.

Главные точки сбора здесь – Логойский район и Плещеницы, Столбцовский район вдоль русла Немана, Вилейщина и Пуховичское направление.

Больше всего боровиков этой осенью находят в Витебской области. Растут здесь также подосиновики, лисички и моховики. Ехать лучше в смешанные леса Оршанского и Сенненского районов, в молодые посадки Глубокского района. За лисичками и боровиками в «промышленных» масштабах лучше отправляться на Полотчину или Россонщину.

От среднего к низкому

Гродненская область удерживают крепкий средний показатель урожайности. Здесь сейчас собирают лисички, подберезовики, маслята, боровики. Больше всего грибов в лесах вдоль Августовского канала и в пойме реки Котра.

В сосновых массивах Могилевской области растут боровики, маслята и осенние опята. Главные точки сбора:

— Осиповичский район

— Белыничский район

— Чаусское направление.

На Брестчине и Гомельщине грибов немного. Кое-где попадаются черноголовики, подосиновики, лисички и болотные маслята.

Искать лучше в окрестности Речицы, Светлогорска и Мозыря (Гомельская область), в пригородных лесах Бреста и в Каменецком районе.

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