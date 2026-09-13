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Авиация ВСУ разгромила лабораторию российских БПЛА под Белгородом

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  • 13.09.2026, 15:42
  • 3,198
Авиация ВСУ разгромила лабораторию российских БПЛА под Белгородом

Уничтожены инженеры-испытатели и оборудование оккупантов.

На Волчанском направлении украинские военные нанесли удар по логистическому центру и лаборатории по производству и настройке БПЛА российских войск.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», разведка выявила, что в одном из цехов завода «Шебекинский картон» в городе Шебекино Белгородской области командование 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса обустроило логистический хаб и лабораторию для сборки и настройки беспилотников, в частности «Молний».

В результате удара управляемыми авиабомбами подтверждено уничтожение двух российских инженеров-испытателей БПЛА.

Кроме того, было уничтожено значительное количество оборудования и другого имущества, находившегося на складе.

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