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Lexus оказался самым живучим люксовым брендом

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  • 13.09.2026, 15:22
  • 2,096
Lexus оказался самым живучим люксовым брендом
Фото: Autoblog

Японская модель обошла конкурентов из Германии.

Если хочется купить подержанный премиальный автомобиль и не разориться на ремонте, Lexus выглядит гораздо безопаснее BMW или Mercedes-Benz. К такому выводу пришли эксперты, изучив данные более чем о 395 млн автомобилей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

У машин Lexus вероятность преодолеть отметку в 400 тысяч километров составила 14,4%. Для сравнения, Mercedes-Benz занял лишь шестое место среди люксовых марок с результатом 2,6%, а BMW оказался девятым — всего 0,5%.

Средний показатель для всех премиальных брендов составил 3,4%. Особенно хорошо себя показывают старые Lexus LS, которые спустя десятилетия все еще можно встретить в отличном состоянии.

Одно из объяснений — более простая конструкция японских автомобилей. Немецкие марки чаще используют сложные технологии, повышающие характеристики машин, но вместе с этим растет и количество потенциальных поломок. По данным отдельного исследования, обслуживание BMW в возрасте от шести до десяти лет обходится в среднем в $9300 против $5600 у Lexus.

«Рейтинг самых долговечных марок может быть полезным ориентиром при выборе подержанного автомобиля с большим пробегом», — заявил аналитик Карл Брауэр.

Большой пробег не означает неизбежных проблем для BMW или Mercedes-Benz. Однако владельцам этих машин чаще приходится тратить больше на обслуживание и ремонт.

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