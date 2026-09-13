Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала 13.09.2026, 13:46

1,274

Больше всего — в Несвиже.

Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала на 4% — в среднем до 180 рублей в сутки. Такую статистику предоставляет российский сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

По информации сервиса, в Минске арендовать жилье можно в среднем за 192 белорусских рубля в сутки, в Гродно — за 171 рубль, в Несвиже — за 168 рублей, в Бресте — за 164 рубля, в Полоцке — за 155 рублей, в Лиде — за 143 рубля, в Могилеве и Витебске — за 141 рубль, в Пинске — за 140 рублей, в Гомеле — за 138 рублей, пишет ТАСС.

По данным аналитиков, сильнее всего за год цены на аренду выросли в Несвиже — на 13%. В Полоцке прирост составил 8%, в Гродно и Пинске — 6%, в Минске и Гомеле — 4%, в Бресте — 3%. В Лиде и Могилеве цены, наоборот, снизились — на 18 и 2% соответственно.

Средняя стоимость аренды жилья около Нарочи — 207 рублей в сутки, около Браславских озер — 203 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com