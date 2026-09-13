закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 7:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала

  • 13.09.2026, 13:46
  • 1,274
Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала

Больше всего — в Несвиже.

Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала на 4% — в среднем до 180 рублей в сутки. Такую статистику предоставляет российский сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

По информации сервиса, в Минске арендовать жилье можно в среднем за 192 белорусских рубля в сутки, в Гродно — за 171 рубль, в Несвиже — за 168 рублей, в Бресте — за 164 рубля, в Полоцке — за 155 рублей, в Лиде — за 143 рубля, в Могилеве и Витебске — за 141 рубль, в Пинске — за 140 рублей, в Гомеле — за 138 рублей, пишет ТАСС.

По данным аналитиков, сильнее всего за год цены на аренду выросли в Несвиже — на 13%. В Полоцке прирост составил 8%, в Гродно и Пинске — 6%, в Минске и Гомеле — 4%, в Бресте — 3%. В Лиде и Могилеве цены, наоборот, снизились — на 18 и 2% соответственно.

Средняя стоимость аренды жилья около Нарочи — 207 рублей в сутки, около Браславских озер — 203 рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар