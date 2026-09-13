Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала
- 13.09.2026, 13:46
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Больше всего — в Несвиже.
Аренда жилья в Беларуси для туристов за год подорожала на 4% — в среднем до 180 рублей в сутки. Такую статистику предоставляет российский сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».
По информации сервиса, в Минске арендовать жилье можно в среднем за 192 белорусских рубля в сутки, в Гродно — за 171 рубль, в Несвиже — за 168 рублей, в Бресте — за 164 рубля, в Полоцке — за 155 рублей, в Лиде — за 143 рубля, в Могилеве и Витебске — за 141 рубль, в Пинске — за 140 рублей, в Гомеле — за 138 рублей, пишет ТАСС.
По данным аналитиков, сильнее всего за год цены на аренду выросли в Несвиже — на 13%. В Полоцке прирост составил 8%, в Гродно и Пинске — 6%, в Минске и Гомеле — 4%, в Бресте — 3%. В Лиде и Могилеве цены, наоборот, снизились — на 18 и 2% соответственно.
Средняя стоимость аренды жилья около Нарочи — 207 рублей в сутки, около Браславских озер — 203 рубля.