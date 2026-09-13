Главная победа Украины в этом году разоблачила ложь Кремля

Главная победа Украины в этом году разоблачила ложь Кремля2
- 13.09.2026, 12:25
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Успех операции во многом обеспечила именно информационное молчание.
Украинские бронемашины выскочили из леса в направлении села Новое. На участке фронта, где практически каждый метр контролируют беспилотники, маневр выглядел почти самоубийственным. Российские подразделения вскоре опубликовали кадры ударов по нескольким машинам и заявили, что украинскую атаку удалось остановить, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
На этом все могло закончиться, если бы не OSINT-аналитики, которые заметили признаки гораздо более крупной операции. Украинские военные не публиковали видео с фронта, а аналитики сознательно не раскрывали собранные данные.
Теперь, спустя четыре месяца, масштабы контратаки под Лиманом стали очевидны. По оценке группы Black Bird, украинские силы смогли перерезать выступ российской обороны к северу от Лимана и вернуть под контроль до 200 квадратных километров территории.
«Я думаю, это самая важная атака года», — заявил сооснователь Black Bird Group Эмиль Кастехельми.
Успех операции во многом обеспечила именно информационная тишина. С 22 мая украинский 3-й армейский корпус блокировал публикацию кадров с участка фронта. Российские подразделения также почти не показывали происходящее, опасаясь раскрыть продвижение ВСУ.
OSINT-аналитики отслеживали ситуацию по спутниковым снимкам, направлениям российских авиаударов и сообщениям родственников о пропавших без вести военнослужащих. Один из аналитиков, Клеман Молен, зафиксировал 71 авиаудар в районе Нового в июне и уже 152 удара планирующими бомбами в июле.
Москва при этом получила искаженную картину происходящего. 1 сентября Путин заявил, что российские войска якобы взяли Святогорск. Через несколько дней командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий записал видео прямо на улицах города.
«Снимите свои клоунские носы и разноцветные парики. Здесь нет российских солдат», — заявил он.
По мнению аналитиков, публикация информации о продвижении ВСУ действительно могла бы помочь российскому командованию быстрее отреагировать. Поэтому украинские военные теперь опасаются повторения такой ситуации. «Счастье любит тишину», — заявил командир 1-го штурмового батальона Владимир Фокин, обвинив соцсети в раскрытии позиций и усилении российских ударов.
Бои в районе Лимана тем временем идут. Украинские силы, по данным аналитиков, пытаются ликвидировать окруженную группировку российских войск.