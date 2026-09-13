Огромную коллекцию из 300 ретроавто распродадут на аукционе 1 13.09.2026, 11:52

Цена — от 50 центов.

В США на аукцион выставили обширную коллекцию старинных автомобилей. Некоторые из них продаются за символическую сумму.

Коллекция насчитывает три сотни автомобилей, которые собирались на протяжении нескольких десятилетий. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Коллекцию ретроавто собрала семья Борнов из штата Колорадо. Недавно умер внук ее основателя, Даг Борн, и его семья решила продать автомобили.

Подавляющее большинство из 300 автомобилей — модели американского производства. Среди них есть настоящие "старожилы", такие как Ford Model T 1912 года.

Кроме того, собрано сразу несколько Ford V8 30-х годов в различных модификациях, старинные Chevrolet и Plymouth. Есть и мощные масл-кары 60-х и 70-х годов — Chevrolet Bel Air, Mercury Comet, Oldsmobile 98, Pontiac Firebird. А еще семья Борнов собрала огромное количество старинных пикапов и грузовиков разных годов выпуска и марок.

Состояние автомобилей различное. Часть из них прошла тщательную реставрацию и выглядит идеально, а другие — требуют восстановления. Некоторые машины превратились в груды ржавого металла, поэтому их продают по символической стартовой цене — от 50 центов.

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