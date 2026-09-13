NYT: Маленькая страна оказалась в центре борьбы за будущее Европы 13.09.2026, 11:20

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Молдове придется сделать окончательный выбор.

Молдова много лет пыталась балансировать между Россией и Европой, не выбирая окончательно ни одну из сторон. Но война в Украине сделала такую политику гораздо сложнее. Для небольшой страны с населением около 2,4 млн человек вопрос внешнеполитического курса все чаще превращается в вопрос безопасности, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

После распада СССР Молдова сохранила тесные связи и с Москвой, и с Бухарестом. Русский язык широко распространен в стране, у многих есть родственники в России, трудовая миграция также довольно распространена. Одновременно Молдову связывают с Румынией общая история и язык, а власти в Кишиневе взяли курс на вступление в Евросоюз.

«Должен существовать какой-то средний путь для Молдовы — просто чтобы быть Молдовой», — сказала журналистам жительница Кишинева Екатерина Самоний.

Однако пространство для маневра быстро сужается. Россия в прошлом вводила запреты на импорт молдавского вина, фруктов, овощей и мяса после шагов Кишинева в сторону ЕС. Дополнительным фактором остается Приднестровье, где находятся российские военные и где Москва выступает против изменения нынешнего статуса региона.

Граждане Молдовы Война все сильнее ощущается и в повседневной жизни. В августе Молдова зафиксировала 17 случаев проникновения беспилотников в свое воздушное пространство — максимум с начала полномасштабной войны. В южной части Гагаузии многие жители сохраняют пророссийские взгляды и даже война в соседней Украине не заставила их изменить отношение к Москве или поддержать курс на сближение с ЕС.

Другой проблемой стала массовая эмиграция. После обретения независимости из Молдовы уехало множество людей в поисках работы, а небольшие села год за годом теряют жителей. В некоторых населенных пунктах закрытие школы уже воспринимается как предвестник исчезновения самого поселения.

«Мы должны каким-то образом построить будущее, не выбирая между левым и правым, черным и белым», — говорит Андрей Морари. «Именно такой выбор становится все менее возможным. Противостояние крупных держав заставляет небольшие страны выбирать сторону даже тогда, когда они этого не хотят.

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