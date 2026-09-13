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Арина Соболенко проиграла в финале US Open

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  • 13.09.2026, 10:10
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Арина Соболенко проиграла в финале US Open
Фото: Getty Images

Казахстанская теннисистка оказалась сильнее в трех сетах.

В финале US Open, Открытого чемпионата США, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла победить Елену Рыбакину. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Казахстанская тенниcистка оказалась сильнее в трех сетах — 6:4, 5:7, 6:2. 27-летняя Елена Рыбакина — москвичка, до 2018 года выступала под флагом РФ, после чего сменила гражданство.

Соболенко дважды подряд завоевывала победу на US Open: в 2024 и 2025 годах. Для нее этот финал — также серьезное достижение. Тем не менее в ближайшее время она уступит Рыбакиной и лидерство в официальном рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации), который возглавляет с октября 2024 года на протяжении 107 недель — это десятый результат в истории женского тенниса.

Для Рыбакиной первое место в рейтинге историческое: она станет первой представительницей Казахстана как среди женщин, так и среди мужчин, возглавившей мировой теннисный рейтинг. В WTA она станет 30-й первой ракеткой мира в истории.

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