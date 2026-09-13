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США разрабатывают новую торпеду с невероятными характеристиками

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  • 13.09.2026, 11:12
США разрабатывают новую торпеду с невероятными характеристиками
Фото: ВМС США

Она существенно расширит возможности противолодочной авиации.

Военно-морские силы США работают над новой торпедой воздушного базирования, которая должна существенно расширить возможности противолодочной авиации. Речь идет о Silent Anvil Air-Launched Torpedo (SAA-LT) – перспективной системе, которую американские военные хотят запускать с самолетов на высотах, недоступных для большинства нынешних торпед.

Как пишет издание SlashGear, ВМС США обладают одними из самых мощных торпед в мире, однако разные задачи требуют разных типов вооружения. Именно поэтому американский флот продолжает разрабатывать новые варианты.

По данным издания, ключевой особенностью SAA-LT должна стать возможность сброса с высоты более 18 км. Это почти вдвое больше, чем высота полета большинства пассажирских самолетов. Для сравнения: нынешняя система High-Altitude Anti-Submarine Warfare Weapon Capability (HAAWC) имеет максимальную высоту сброса около 9 км.

Издание поясняет, что SAA-LT может стать следующим поколением противолодочного оружия, поскольку большая высота применения позволит самолету-носителю находиться на значительном расстоянии от района, где находится цель. При этом торпеда должна оставаться достаточно компактной, чтобы её могли использовать различные самолёты.

В настоящее время ВМС США рассматривают несколько технических вариантов. Один из них предусматривает создание торпеды, которая после сброса будет планировать до поверхности воды, а другой – оснащение уже имеющейся торпеды специальным комплектом для планирования. Подобный принцип используется в системе HAAWC: она сочетает в себе легкую гибридную торпеду Mk. 54 с планерным модулем.

При этом новая система должна быть совместима не только с пилотируемыми, но и с беспилотными летательными аппаратами, способными выполнять задачи противолодочной борьбы. Из-за этого разработчики столкнулись с жесткими ограничениями по габаритам: масса SAA-LT не должна превышать 122 кг, а диаметр должен быть не больше 7,5 дюйма – примерно 19 см.

Такие параметры, как отмечает SlashGear, должны обеспечить возможность использования торпеды с самолетов, которые уже могут сбрасывать американские бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb. При этом система должна выдерживать запуск при различных скоростях – от 0,25 до 0,85 Маха.

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