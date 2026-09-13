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Белорусы открыли в Польше первую белорусскую гинекологическую клинику

  • 13.09.2026, 11:26
  • 1,230
Белорусы открыли в Польше первую белорусскую гинекологическую клинику

Руководит учреждением известный врач из Лиды.

В Варшаве с прошлого года работает первая белорусская гинекологическая клиника в Польше Dr.Kasko Clinic Nr 1. Насколько успешен запуск, можно увидеть в свежем отчете, пишет экономист Вадим Сехович.

В клинику инвестировал Вадим Каско (90% в капитале), а управляет учреждением его жена — известный акушер-гинеколог, переехавшая в Варшаву из Лиды, Анна Каско.

За менее чем три месяца деятельности (старт был в октябре 2025-го) под ее руководством коллектив Dr. Kasko Clinic Nr 1 сгенерировал выручки на сумму около 360 тысяч евро в эквиваленте. Расходы на запуск обусловили убыток в примерно 60 тысяч евро.

Медицинский бизнес семьи Каско обошел по выручке их другое вложение. Транспортная компания Era Med Trans, существующая с 2021 года, оказала в 2025‑м услуг на 240 тысяч евро.

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