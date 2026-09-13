«Немалое количество из этого моря нагло припаркованных — на российских номерах» 11 13.09.2026, 10:30

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Белорусы ответили на распоряжение Лукашенко разобраться с авто у жилых домов.

Жители столицы и других городов рассказали «Салідарнасці», что думают о засилье авто во дворах. И насколько это мешает жить. Имена всех собеседников изменены.

Лукашенко распорядился разобраться с «океаном автомобилей» у жилых домов, которые мешают людям «дышать природой», и постепенно убирать парковки подальше из дворов.

Власти Минска пообещали до 1 октября вывезти автохлам с улиц, а также повысить привлекательность паркингов и стоянок для владельцев авто — пока, по словам главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, больше 20 тысяч машино-мест на платных парковках пустуют.

Отметим, что с проблемами перенасыщения авто во дворах Минска городские власти разбираются далеко не первую пятилетку.

Ганна Віталеўна, 76 год, жыхарка райцэнтра:

— Так забаўна, хоць і ніколькі не здзіўляе, што Лукашэнка гаворыць зноў толькі пра Мінск. Вось я жыву ў невялікім горадзе, а праблема роўна тая ж: пад вакном стаяць аўтамабілі, як грузавыя (побач дзве крамы), так і легкавікі турыстаў, месцічаў, пакупнікоў гэтых крамаў.

І часам хоць ты вокны не расчыняй — ляціць пыл, бруд, шум і гучная музыка да гадзіны ночы. Аднак разабрацца з гэтым гарадская адміністрацыя не можа і не хоча, бо і крамы, і турысты — прыносяць грошы. Як ім дадуць па шапцы з аблвыканкама, то можа заварушацца, але ці надоўга?

А вось што лічу больш значнай праблемай для Мінска — гэта непрадуманае праектаванне новых раёнаў. Калі бачу хмарачосы «Мінск-Міра» ці шчыльную застройку Каменнай Горкі, узнікае пытанне: а чаму было не зрабіць аўтамабільныя паркоўкі тут адразу? Не на этапе будаўніцтва нават, а падчас праектавання раёнаў.

Цяпер як ты гэта вырашыш — адно што штрафы прыдумаць новыя, як у нас умеюць. А гэта ж не клопат пра людзей, а зусім наадварот.

Адна выснова: у нас перш робяць, тады думаюць.

І дарэчы, таксама звязаная з гэтым праблема — адсутнасць зелені, тых самых сквераў, дрэваў і кустоў. Людзям жа забаранілі самім, без дазволу, клумбы рабіць ці дрэвы саджаць. Што ў Мінску было, павысякалі, маўляў, старыя дрэвы. Новае — не нарасло пакуль.

Ну дык калі бетон і шкло наўкол, якой такой прыродай ды будзеш дыхаць каля дому? Груба кажучы, як удыхнеш, тык здохнеш. Хай бы лепш гэтым пытаннем лукашэнкаўскія чыноўнікі заклапаціліся.

Максим, 45, Минск:

— Сам не верю, что говорю это, но во многом соглашусь с Лукашенко. Количество автомобилей во дворах превысило все разумные пределы. Уже даже не парковочные войны между соседями и «гостями» идут, а до абсурда доходит.

Если помните, пару лет назад в Минск был случай, что дети играли во дворе, рисовали мелками и нарисовали что-то на машине — а там царапины, а это нестраховой случай. Скандал знатный разгорелся. При этом недалеко в этом квартале есть платная парковка, но владельцу «жутко дорогой» машины, видимо, карман жмет заплатить 90 рублей за охраняемую стоянку, надо под подъезд ставить.

А с другой стороны, немалое количество из этого моря-океана машин, особо нагло припаркованных — на российских номерах. Как с ними будут бороться господа из городского управления? Штрафами? Ну-ну. Одни уедут, другие понаедут.

И даже если соберут автохлам — дальше-то что? Куда его вывезут, если еще месяц, по закону, должны держать на штрафстоянке и уведомить владельца? Хотя я слышал, что скоро по указу Лукашенко срок признания машины бесхозной сократят до 10 дней. Но все равно, в Минске столько «корчей» этих, что никаких штрафстоянок не хватит.

А утилизировать правильно — дороже, чем так бросить. Я в юношестве насмотрелся на кладбища старого городского транспорта, с которым годами не знали, что делать. Вот и тут примерно то же самое будет.

У подъезда, где предлагается дышать природой, природы остается все меньше. У меня во дворе еще есть детская площадка и несколько березок плюс шиповник. А с другой стороны дома — чахлые кустики и затейливо обрубленные «Зеленстроем» деревья, которые не успевают толком разрастись, чтобы давать тень и свежесть.

В районе у родителей открыли парк «Космос», такое уже смешное «благоустройство»: где был пустырь и шныряли бездомные, собачники да закладчики наркотиков, прошлись грейдером, засыпали щебнем и поставили много лавок, тренажеры и детский веревочный городок. Что, от этого больше природы стало? Ни разу, только деревья и малинник вырубили.

Даже табличка, на которой возвещалось, мол, парк открыт в честь первой белорусской космонавтки, через неделю исчезла — думаю, обиженные наркоманы утащили и сдали на цветмет.

Ирина, 32 года, живет в городе-спутнике Минска:

— Поскольку я работаю в Минске, то каждый день вижу эту картинку: как утром тетрис из автомобилей у жилых домов разбирается, а вечером собирается опять в плотные ряды, и всем мешает. Проблема действительно есть, и возникла она не вчера. И решать ее пытаются тоже не первый год. Но, видимо, как-то не с того конца берутся, раз ситуация только ухудшается.

Я не знаю, чего не хватает — или доступных и недорогих парковок в жилых районах, или сознательности у наших людей, которые заставляют дворы так, что не могут проехать то «скорая», то пожарные. А может быть, дело в том, что белорусы видят: какие бы ни устанавливали правила и нормы, всегда есть те, кому можно их нарушать?

И если семью Лукашенко, топ-чиновников от калитки дома до работы возят водители, а автомобили стоят в правительственных гаражах — откуда им знать, что такое добираться из «спальника» или из моего города в центр в переполненной маршрутке? Можно же просто пальчиком указать: как некрасиво, когда много автомобилей под окнами, давайте их уберем подальше. Все для людей — и мы знаем этих людей.

Думаю, сейчас сделают, как обычно: в конце месяца показательно отчитаются, сколько убрали неиспользуемых машин, проведут пару рейдов ГАИ со штрафами. И на том все закончится, до следующего распоряжения.

Любовь Сергеевна, 70 лет, жительница столицы:

— У нас старый район, но проблемы с парковками во дворах нет. Во-первых, на другой стороне улицы — очень большая охраняемая автостоянка, где всегда есть места. А во-вторых, дорожки возле домов делали полвека назад, они настолько узкие, что там всего одна полоса, стоять просто негде, и приезжают только загрузиться-выгрузиться.

Другое дело, что выйти и подышать тоже особо некуда. Да, у нашего дома — скверик с голубыми елями (пару лет назад их хотели спилить и какую-то стройку затеять — жильцы района еле отстояли!), но он совсем маленький и со всех сторон окружен дорогой, так что гуляешь и дышишь выхлопными газами, красота.

Внутри — пара детских садов, там территория красивая, облагороженная, но закрытая. А рядом только чахлые детские площадки, которые за полвека ремонтировали и обновляли хорошо если два раза. Разве что мамы с малышами до трех лет могут там покопаться в песочницу, а детям постарше, подросткам, да и пожилым людям — ни посидеть, ни погулять.

Вообще, очень активно стали по Минску резать деревья. Это неприятно, раздражает сильно. Где были зеленые участки — теперь прогалины, и то с промзоны тянет химией, то в сельхозсезон чем-то удобрят земли вблизи города — и у нас пахнет, простите, отнюдь не розами. Потому что как распорядится начальство навести порядок и благоустроить очередной район — под козырек взяли и бегут выполнять, не думая.

Алексей, 39 лет, минчанин:

— Я «в восторге» от управленческих решений. Подумать и сделать сразу по уму и новые дороги, и новые районы — нет, зачем. Разрешить строить в Минске «человейники» с недостаточным количеством парковочных мест, а потом возмущаться обилием машин и пытаться решить созданные проблемы — да.

Как власти планируют освободить дворы от автомобилей, если не приказами и запретами — понятия не имею. Думаю, нас готовят к новым штрафам. Заодно и бюджет пополнят. У них ведь даже план по штрафам есть, и каждый год суммы повышаются.

А если говорить про новые минские дворы — они ни для кого. И не для автомобилистов, и не для пожилых людей, и не для собачников, и не для цветочников, и не для детей. В них даже просто сидеть на лавочке неуютно, потому что повсюду камеры, чувствуешь себя, как в вольере зоопарка.

Зато дома в районе, где я сейчас живу, построены так плотно, что окна в окна выходят. И можно быть в курсе жизни соседей: кто во что одевается, кто кашу варит, кто танцует топлес.

Надежда, 64 года, жительница небольшого города:

— У нас в доме расположен продовольственный магазин, а по соседству еще один торговый объект. Так что автомобили во дворе напрягают. И соседские, и чужие.

Двор — для того, чтобы посидеть, отдохнуть, с детьми или внуками погулять. А в итоге все заезжают, газуют. Дом большой, 60 квартир. Представляешь, что бы было, если б у каждого был автомобиль, и парковаться пришлось всем… Но авто есть не у всех, хотя и так достаточно. Плюс магазинные машины заезжают, разворачиваются, разгружаются. Плюс – посетителей торговых точек.

Конечно, если бы у меня была машина, то, возможно, я бы иначе думала. Ведь так удобно: вышел из подъезда, сел и поехал. Это проблема раздражает тех, у кого нет машин.

А если есть, где ставить? Если стоянки нет, то как, вдоль дороги?

Так что считаю, что, прежде чем «убирать все машины со двора», нужно подумать, как сделать так, чтобы всем было удобно. К примеру, может быть организована стоянка для машин — одна на три дома.

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