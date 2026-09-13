Чемпионат по сбору грибов в Литве: рекордное число участников и впечатляющая добыча 13.09.2026, 12:11

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Самый большой боровик весом 550 г нашла команда из Варены.

В субботу в Варенском районе Литвы состоялся праздник грибов «Лесная сказка», в начале праздника провели 23-ий чемпионат по сбору грибов, пишет delfi.lt.

В чемпионате приняло участие рекордное число участников, победила местная команда из деревни Жюрай «Славные девахи», собравшая почти 50 кг грибов.

Участники чемпионата могли собирать грибы только трех видов: боровики, подосиновики и лисички. За два часа 43 команды набрали 428 кг грибов. Чемпионы собрали 49,9 кг грибов.

Мэр Варенского муниципалитета Альгис Кашета вручил им творение рук резчика по дереву Альгирдаса Юшкявичюса «Юный грибник», а посол Тайваня Констанция Ванг – специальный приз.

«Славные девахи» не скрывали, что их победа была обусловлена тем, что они собирали грибы «у себя дома» – в лесу, где проводили чемпионат, они знают каждое дерево, поэтому знали, где и какие грибы искать.

На втором месте команда Nakcižibis, третье место досталось команде «Первый раз».

Специальный приз был вручен самому юному грибнику, которому был 1 год и 7 месяцев, Джюгасу Мумяцкасу и самому возрастному – господину Аполинарасу, которому 86 лет.

Самый большой боровик весом 550 г в этом году нашла команда «Консервированные боровики» из Варены, а приз самой веселой команды получили Akviukės из Друскининкайского аквапарка.

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