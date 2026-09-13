Германия тоже может ударить по теневому флоту Путина
- 13.09.2026, 11:59
Другие европейские страны уже действуют жестче.
Германия располагает возможностями для борьбы с российским «теневым флотом», который помогает Москве обходить санкции и финансировать войну против Украины. Однако немецкие власти используют эти инструменты далеко не в полной мере, пишет немецкое издание Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).
Речь идет о сотнях старых танкеров, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море. По данным аналитиков, многие суда скрывают настоящих владельцев, меняют названия и флаги, а иногда передают ложные навигационные данные. Некоторые танкеры старше 20 лет и могут представлять серьезную экологическую угрозу.
Около половины российского экспорта нефти проходит через Балтику. Только за последние семь дней как минимум пять попавших под санкции танкеров беспрепятственно перевозили российскую нефть, в том числе неподалеку от немецкого и шведского побережья.
«Германия могла бы чаще проверять такие суда на соответствие требованиям безопасности и законность их регистрации. Подозрительные суда можно контролировать, если они представляют угрозу для окружающей среды или идут без флага либо под ложным флагом», — заявил эксперт Германского фонда науки и политики Юлиан Павлак.
Другие европейские страны действуют жестче. Франция уже несколько раз задерживала танкеры, подозреваемые в использовании фиктивных флагов. Один из них получил штраф в миллион евро. Швеция также арестовывала суда российского «теневого флота» в своих водах.
Берлин опасается возможной эскалации. Россия уже обвиняла европейские страны в «пиратстве» и в отдельных случаях прибегала к военным угрозам.
Полностью перекрыть экспорт российской нефти невозможно. Но проверки способны сделать обход санкций дороже и невошоднее. «Невозможно полностью высушить рынок теневой нефти», — считает эксперт Германского общества внешней политики Ян Штекманн. Однако сделать этот бизнес менее выгодным вполне реально.