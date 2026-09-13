В окружении Путина произошел раскол 13.09.2026, 11:44

2,064

Сформировались две группы, которые придерживаются противоположных взглядов на войну против Украины.

В окружении российского диктатора Владимира Путина сформировались две группы, которые придерживаются противоположных взглядов на войну против Украины.

Одни выступают за ее продолжение, другие рассчитывают остановить боевые действия через переговоры. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий на конференции YES Annual Meeting 2026, информирует РБК-Украина.

По словам Скибицкого, выводы украинской разведки основаны не только на оценках политической ситуации, но и на анализе реальных перехваченных документов РФ.

Представитель ГУР также заявил, что российский режим обеспокоен возможными последствиями войны для внутриполитической ситуации в стране.

«Во время потенциальных переговорных процедур становится очевидно, что режим действительно боится внутреннего коллапса и дестабилизации в стране», – сказал Скибицкий.

Еще одним тревожным сигналом для российского руководства стали результаты анализа внутриполитической динамики в России. Украинская разведка отслеживала ситуацию в стране в рамках подготовки к избирательным процессам, и эти данные показали заметное снижение уровня поддержки провластных политических сил, в частности «Единой России», что является четким сигналом для режима.

В ГУР отметили, что Путин опасается усиления влияния российских олигархов, помня опыт дела Михаила Ходорковского.

Тревогу российского руководства отражают конкретные решения, которые принимаются внутри страны. Среди них представитель разведки назвал принятие новых законов, касающихся мобилизации, расширение полномочий российских спецслужб за счет более жестких указов в сфере безопасности, появление в российских СМИ публикаций о возможной реприватизации компаний и предприятий.

По словам Скибицкого, международным партнерам Киева следует более четко понимать расстановку сил внутри российской элиты. Важно различать тех представителей российского руководства и крупного бизнеса, которые заинтересованы в продолжении войны, и тех, кто выступает за ее прекращение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com