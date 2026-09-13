«Всегда появлялся с огромной хоккейной сумкой» 6 13.09.2026, 12:23

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Татьяна Мартищенко

Шокирующие подробности убийства беременной минчанки.

Об исчезновении 43-летней Татьяны Мартищенко стало известно во вторник, 8 сентября: близкие обратились в милицию, когда женщина перестала выходить на связь. Уже на начальном этапе поисков волонтеры отмечали, что это «нетипичное исчезновение». В пятницу, 11 сентября, в МВД сообщили о трагедии: пропавшая женщина, находившаяся на пятом-шестом месяце беременности, найдена убитой. Подозреваемым оказался 38-летний минчанин, с которым она состояла в близких отношениях, мужчина задержан.

Onlíner побывал в доме, где в последнее время жила погибшая, и узнал, что происходило накануне трагедии. Также стали известны дата и место прощания с Татьяной.

Соседи по подъезду: «Рядом с Таней всегда появлялся высокий такой парень, хоккеист»

Последние пару лет Татьяна арендовала квартиру в сталинке в самом центре Минска — в одном из тех домов, где за парадным фасадом прячется тихая изнанка. Сворачиваешь в арку с оживленной пешеходной улицы с шумными летними террасами — и будто оказываешься в параллельном мире, где время замерло среди цветочных клумб и полувековых деревьев.

В подъезде, где жила Татьяна, всего по две квартиры на этаже. Здесь все еще можно застать тот редкий тип соседей, когда люди дружат десятилетиями и вместе встречают Новый год. И хотя погибшая жила здесь относительно недолго, ее знали буквально все, с кем нам удалось пообщаться.

— Накануне, только не помню точно, 6 или 7 сентября, мы вместе поднимались в лифте, как обычно, перекинулись парой фраз. Таня всегда была такой внимательной, вежливой — невероятно милая девушка. Жила одна в квартире прямо надо мной. Иногда я слышала шаги ее босых ног, но чтобы оттуда крики доносились или ругань — нет, никогда при мне такого не было, — рассказывает соседка снизу. — В четверг поздно вечером ко мне заходила пара, мужчина и женщина, расспрашивали о ней. А что, разве Танечка нашлась? < … > Боже милостивый, какой кошмар! ..

Услышать шум борьбы или крики о помощи из комнат на верхних этажах, на самом деле, почти невозможно: большинство жильцов отмечают, что со звукоизоляцией в этой сталинке все в порядке. Не слышно было, как бегают дети или лает собака.

— Поэтому для всех нас все это стало настоящим шоком, ведь никто ничего [подозрительного] не слышал, — вспоминают жильцы. — Во вторник вечером в домофон позвонили родители Тани, попросили открыть дверь в подъезд: сказали, что у них нет ключей и они не могут до нее дозвониться. А в среду они пришли уже вместе с милицией: нашли хозяйку и смогли открыть дверь. В квартире ничего такого тогда не нашли. Родители зашли: деньги на месте, Тани нет. Уже потом рассказывали, что вечером в четверг его [задержанного] приводили в наручниках и все тут во дворе перевернули.

По словам собеседницы, судя по опубликованному МВД фрагменту допроса задержанного, это тот самый молодой человек, который периодически появлялся рядом с Татьяной до ее гибели.

— Она была активной девушкой. Мы не общались с ней близко, как подружки, но поддерживали хорошие соседские отношения. Рядом с ней иногда был высокий такой парень, хоккеист, больше никого возле нее не замечали. Он всегда появлялся с такой огромной хоккейной сумкой…

О том, что Таня ждала ребенка, никто из соседей не догадывался. Отмечают, что внешне она была миниатюрная, хрупкая — с такой комплекцией на пятом-шестом месяце беременности вряд ли было бы что-то заметно.

Но роман между Таней и «ее хоккеистом» не заметить было трудно. Об этом ранее рассказывала Onlíner другая соседка по подъезду, Наталия (имя изменено по ее просьбе): «Мы знали, что он спортсмен и часто уезжает на сборы. В голове просто не укладывается произошедшее: с Таней он всегда держался очень обходительно, нежно; красиво за ней ухаживал».

Также известно, что по специальности Татьяна была акушером-гинекологом, какое-то время работала в одном из роддомов столицы. Затем стала развивать свое дело, связанное с медицинской сферой (со слов соседей).

«Я был знаком с Татьяной, она полтора года арендовала у меня квартиру. Работала в престижной зарубежной компании, вела направление, связанное с коленными суставами. От первого брака у нее осталась взрослая дочь, которая профессионально занималась фигурным катанием», — написал в редакцию читатель Onlíner.

Что известно о задержанном

Как сообщило МВД, по подозрению в убийстве 43-летней Татьяны Мартищенко был задержан 38-летний минчанин. Следователям он признался, что «имел с погибшей близкую связь и знал, что она ждет от него ребенка». При этом он официально состоял в других отношениях, из-за чего у них возникали конфликты.

Как рассказал сам фигурант, в ходе очередной ссоры он несколько раз ударил жертву ножом, а затем вынес тело из квартиры в спортивной сумке. В отрывке, показанном ведомством, есть момент, как он проходит через арку с той самой сумкой. Судя по всему, это было днем. Далее он вывез и закопал тело в лесу в Минском районе, по пути купив лопату и избавившись от улик: выбросил под мостом окровавленные вещи и телефон погибшей Татьяны.

Подозреваемый, напомним, был установлен и задержан в течение суток, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Одногруппники погибшей: «Таня была единственной дочерью в семье»

Убийство Татьяны Мартищенко вызвало большой общественный резонанс. В редакцию Onlíner обратились сразу несколько одногруппников погибшей с просьбой опубликовать коллективное письмо. Из него следует, что Татьяна была единственным ребенком у своих родителей; в 2006 году окончила лечебный факультет БГМУ, работала акушером-гинекологом.

«Мы, одногруппники Татьяны Мартищенко по медицинскому университету, обращаемся к вам, потрясенные известием о ее гибели. Таня была нашей старостой. Тем человеком, на котором в студенческие годы держалась вся группа: ответственная, надежная, неизменно доброжелательная и поддерживающая. К ней шли за помощью и советом, и она никогда не отказывала.

Она всего в жизни добилась сама. Окончила университет, получила специальность акушера-гинеколога — профессию, в которой каждый день помогают появиться новой жизни. Воспитала дочь, вкладывая в нее всю душу, поддерживала ее увлечения и спорт. Была единственной дочерью в семье и опорой для своих родителей. Все, чего она достигла, было заработано ее собственным трудом, характером и добротой.

Нам невыносимо больно осознавать, что ее счастье, ее жизнь и жизнь нового человечка в ней оборвались так. Это невозможно понять, осознать и принять. Но очень хочется сказать, что за скупыми строчками новостей стоит живой, светлый и очень достойный человек, которого мы знали и любили.

Мы просим об одном: чтобы о Татьяне говорили с уважением. Не как о «происшествии», а как о женщине, враче и матери, каждый день которой был про заботу о других. Светлая память нашей Танюшке», — говорится в обращении.

Стали известны дата и время прощания с Татьяной

Дочь Татьяны опубликовала в своем Instagram пост, посвященный маме:

«Недавно в моей семье произошло огромное горе, потеря, от которой я не смогу оправиться никогда. Мою любимую мамочку, находящуюся на 5 месяце беременности, которая была для меня всем, зверски лишили жизни.

Благодарю всех, кто писал мне в последние дни и был неравнодушен, Ваша поддержка и помощь никогда не будут забыты мной, ее невозможно переоценить».

Девушка назвала дату и время прощания с Татьяной: оно состоится 14 сентября с 09:00 до 12:00 по адресу г. Минск, ул. Выготского, 6, в храме для прощания Свято-Елисаветинского монастыря.

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