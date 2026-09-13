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Ученые назвали лучшее варенье для здоровья

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  • 13.09.2026, 13:41
  • 8,346
Ученые назвали лучшее варенье для здоровья

Первое место в рейтинге оказалось не так уж и очевидно.

Польза варенья редко когда учитывается перед покупкой или готовкой, ведь обычно его считают просто сладким лакомством к чаю. Однако в реальности варенье также может быть неплохим дополнением к здоровому рациону. Ученые, опубликовавшие работу в журнале Antioxidants, сравнили несколько популярных ягодных варений и выяснили, какое из них содержит больше полезных растительных соединений - первое место оказалось не так уж и очевидно.

Какое варенье самое полезное - из каких ягод его лучше делать

Прежде всего ученые выяснили, в каких видах варенья больше всего полифенолов, флавоноидов и антоцианов – веществ, которые помогают клеткам защищаться от повреждений.

Варенье из черной смородины - польза и вред

Варенье из черной смородины заняло первое место по совокупности всех изученных критериев. Сама ягода богата растительными соединениями, которые помогают организму противостоять окислительному стрессу, а также содержит много витамина C. Правда, при длительной варке часть этого витамина разрушается.

Клюквенное варенье - польза и вред

Клюквенное варенье особенно интересно для тех, кто заботится о здоровье мочевой системы, поскольку содержащиеся в ягоде вещества могут мешать бактериям закрепляться на стенках мочевыводящих путей. И хотя при инфекции ни ягоды, ни варенье из них, конечно, не заменят лечение, зато оба продукта весьма полезны в профилактических целях.

Черничное варенье - польза и вред

Главное преимущество черничного варенья – большое количество природных соединений, помогающих защищать клетки от повреждений. Более того, эти же соединения также связывают с поддержанием здоровья сердца и нормальным обменом глюкозы. При этом именно черничное варенье лучше других сохранило полезные вещества после термической обработки.

Какое варенье самое полезное - как оно влияет на организм

Конечно, в сезон лучше есть свежие ягоды целиком: в них сохраняется больше витаминов, клетчатки и других полезных веществ. Варенье же обычно содержит много добавленного сахара, так что есть его все же лучше умеренно.

Варенье из ежевики - польза и вред

Варенье из ежевики также оказалось богатым на растительные соединения, некоторые из которых к тому же изучаются из-за возможного положительного влияния на сосуды и воспалительные процессы в организме.

Кроме того, ежевика содержит пищевые волокна, необходимые для нормальной работы кишечника.

Малиновое варенье - польза и вред

Малиновое варенье заняло пятое место по результатам исследования, что тем не менее не умаляет его ценности. Малина содержит пищевые волокна, витамин C и природные соединения, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Кроме того, малина также богата клетчаткой, которая необходима для нормальной работы кишечника.

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