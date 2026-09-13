Демократы готовят масштабные расследования против Трампа 16 13.09.2026, 13:32

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома отреагировала.

Если Демократическая партия одержит победу на промежуточных выборах, ее представители планируют провести ряд масштабных расследований по деятельности президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам конгрессмена Роберта Гарсии, потенциальный масштаб нарушений может потребовать привлечения всей демократической фракции Палаты представителей.

«Коррупции и мошенничества настолько много, что для надлежащего проведения расследований потребуется вся Палата представителей со стороны демократов. Мы обсуждаем все эти вопросы», - сказал он.

В то же время часть демократов призывает коллег не делать преждевременных заявлений о возможных результатах таких расследований.

В Белом доме эти намерения критикуют и готовятся противостоять потенциальным расследованиям. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что оппоненты Трампа якобы не имеют собственной программы, а лишь стремятся блокировать его политику.

Одним из направлений проверок могут стать горнодобывающие и энергетические соглашения администрации. Конгрессмен Джаред Хаффман считает, что они могли быть выгодны сторонникам и донорам президента.

В частности, WP сообщает о предложении администрации Трампа немецкой энергетической компании на 1,2 млрд долларов в обмен на отказ от морских ветровых лизингов. Большую часть этих средств компания должна была бы реинвестировать в проект СПГ в Луизиане, принадлежащий донору Трампа.

Также в Конгрессе хотят проверить решение о массовом помиловании участников атаки на Капитолий в 2021 году и восстановлении работы нефтепровода в Южной Калифорнии.

Отдельное внимание могут уделить реформированию федерального правительства. По мнению демократов, кадровые изменения в администрации Трампа ослабляют государственные институты. В частности, конгрессмен Джим Хаймс заявил о чистке среди сотрудников разведки, которые не соглашались с политикой президента.

Кроме того, потенциальные расследования могут касаться уголовных дел, которые демократы считают политически мотивированными. Среди них - дела бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

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