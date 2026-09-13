В небе Литвы зафиксировали неопознанный летающий объект 5 13.09.2026, 13:13

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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Скорее всего, он прилетел из Беларуси.

13 сентября в 4.05 утра радары ВВС литовской армии зафиксировали около города Варена неопознанный летающий объект, который, вероятно, попал на территорию Литвы из Беларуси, пишет Delfi

В 4.25 утра, то есть через 20 минут, этот объект покинул воздушное пространство Литвы и оказался на территории Калининградской области России.

Как только поступила информация о данных радаров, ответственные ведомства информировали жителей. Имеющихся данных было недостаточно, чтобы точно определить тип объекта, однако направление его движения и другие данные не демонстрировали прямой угрозы для жителей Литвы и других объектов. Когда данные показали, что объект покинул территорию Литвы, оснований для объявления воздушной тревоги не оказалось.

Истребители НАТО не вылетали.

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