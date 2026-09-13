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«Все 10 лет на людях я его только хвалила»

30
  • 13.09.2026, 19:59
  • 19,762
«Все 10 лет на людях я его только хвалила»

Белоруска рассказала, как развелась с «идеальным мужем».

«Он в тот же вечер был готов звать замуж», — так вспоминает свое первое свидание с Михаилом 43-летняя Анастасия (имена в тексте изменены). В середине 2000-х они встретились на работе, и новый знакомый сразу же покорил ее своей эрудированностью, надежностью и отсутствием вредных привычек. Анастасию не смущала почти 10-летняя разница в возрасте и то, что в 30 с небольшим ее будущий супруг все еще жил с родителями. Через три месяца после начала отношений пара съехалась, а еще через три — они поженились. Всем друзьям и родственникам их брак казался идеальным. Поэтому, когда спустя 10 лет совместной жизни Анастасия подала на развод, многие осудили ее решение.

Белоруска рассказала «Зеркалу», каково это — развестись с «замечательным» мужем, когда даже собственная мать встает на его сторону.

«Была молодой и наивной»

Я выросла в неблагополучной семье, где отец постоянно уходил в страшнейшие запои, а мать, как могла, тянула все на себе. При этом у нее даже мысли не возникало о том, чтобы развестись с мужем-алкоголиком, ведь это тогда означало бы, что она не сохранила семью. Мать искренне считала, что выйти замуж можно только раз и навсегда. И вот, насмотревшись на нее, я решила, что свяжу свою жизнь только с принципиальным трезвенником.

Миша оказался как раз таким человеком. К тому же мне с ним было спокойно, он производил впечатление надежного, умного и начитанного мужчины. А еще мог поддержать любой разговор. Мне не было стыдно выйти с ним в люди.

На третий месяц наших отношений он предложил съехаться и снял для нас квартиру. К тому времени мне уже было за 20, и я жила самостоятельно, так что для меня это не стало проблемой. Из родительского дома я и так уже уехала.

Еще через три месяца Миша сделал мне предложение. Я согласилась, так как не видела причин отказываться. Это сейчас я уже понимаю, что «красные флаги» были сразу, но я была молодой и наивной — совершенно не видела их. Так, например, Миша до последнего не знакомил меня со своей семьей, хотя наша квартира буквально была в том же районе.

Только за неделю до свадьбы я была представлена его родителям. И вот почему — его мама оказалась жуткой наседкой, которая совсем не была в восторге от того, что ее «сыночку-корзиночку» собралась окольцевать какая-то девушка. Но гости уже были приглашены, за все было уплачено, так что «пришлось» жениться. К тому же незадолго до знакомства с будущей свекровью и свекром я узнала, что беременна.

Сам день свадьбы я не люблю вспоминать. Мои родители приехали на праздник словно посторонние люди, сидели с абсолютно каменными лицами и только испортили мне настроение. А свекровь так вообще в своем поздравлении заявила, что Миша «еще точно вернется к ней жить».

«О разводе я задумалась достаточно скоро»

Почти сразу после свадьбы Мишу уволили, и я впервые «познакомилась» с особенностями его характера. Оказалось, что мой муж искренне считает, что все кругом дураки, начальники — кретины и его не ценят. Он даже с коллегой ругался из-за того, что она открывала форточку на проветривание, вместо того, чтобы просто взять и пересесть за другой стол, где ему не будет дуть.

Конечно, с таким упертым и тяжелым человеком никто мириться не хотел, и его постоянно увольняли то из одной организации, то из другой. А Миша не собирался унимать свой гонор, даже несмотря на то, что у нас уже был маленький ребенок и в финансовом плане было тяжело.

Все, что его волновало в нашей семейной жизни, — это как можно быстрее закончить со всеми делами и пойти к маме. Видите ли, ей нужна была помощь с огородом и хозяйством. Первые два года я тоже полола ее бесконечные грядки, стараясь быть хорошей невесткой. Но вскоре это дело забросила.

По неопытности я думала, что нельзя забеременеть, пока кормишь грудью, тем более у меня не было месячных. Но когда первому ребенку было чуть больше года, я узнала, что снова беременна.

Муж этому не обрадовался, начал настаивать на аборте. Тогда я всерьез пообещала развестись и заявила, что даже если так, то все равно буду рожать. Миша где-то месяц пообижался, но потом согласился с моим решением оставить ребенка. А мне уже было все равно: я была уверена, что с ним или без него я своих детей точно вытяну. Тем более мне всегда хотелось иметь двоих, чтобы, если что, они были поддержкой друг для друга.

Второй раз о разводе я задумалась достаточно скоро. Мы жили в не самом благополучном районе, поэтому контингент в нашем доме был соответствующий. Однажды мы зашли в подъезд, и в тот же момент сосед справлял там малую нужду. Я, беременная, остановилась сделать ему замечание, а он в ответ начал кричать и всячески угрожать. Вместо того чтобы заступиться за меня, Миша быстренько поднялся по лестнице и скрылся за дверью квартиры.

Дальше было больше. С каждым новым месяцем муж старался все больше времени проводить у мамы и все меньше уделять внимания мне и детям. Хорошо, что хоть после рождения второго ребенка он все-таки нашел работу, где смог «зацепиться». В финансовом плане стало чуть полегче.

С уходом за детьми же было сложнее. Чтобы уговорить Мишу хотя бы сходить с ними на улицу погулять, мне нужно было несколько часов этим заниматься. В выходные мужа и вовсе было сложно застать дома: с семи утра ему уже начинала звонить мама и просить прийти «на два часика», а это означало, что он будет у нее до позднего вечера. Никакие мои скандалы, наши договоренности и обещания с его стороны не работали.

Примерно на пятый год такой «совместной» жизни я решила выстраивать свою собственную. Начала работать на себя, открыла бизнес, потихоньку развивала его. Тогда муж еще раз показал, что он точно не мой человек. Вместо поддержки я получила только упреки, зависть и подколы: мол, ну какая ты начальница, «кем ты там управляешь». И это притом что на меня уже работали десятки человек. Еще он любил придраться к моему внешнему виду: зачем накрасилась, зачем костюм надела, зачем прическу сделала. Мне приходилось оправдываться за то, что я стараюсь хорошо выглядеть.

«Зачем я живу с этим человеком?»

Несмотря на то, что уже на пятый год брака я понимала, что нам с Мишей не по пути, я еще столько же не решалась на развод. Я думала, что надо сохранять семью хотя бы ради детей. Так я невольно повторяла судьбу своей матери: так же, как она, не уходила от мужа и боялась осуждения родственников. У нас в роду никто и никогда не разводился, мне предстояло быть первой. А это страшно — стать «позорищем» семьи.

Тем более все 10 лет на людях я мужа только хвалила. Я никому не рассказывала, как мне тяжело жить с ним. Не говорила о наших ссорах, о том, что вообще между нами происходит. Как я могла хаять свой собственный выбор, говорить, что он дурак или слабак? Меня ведь никто не заставлял идти замуж. Так я рассуждала.

До самого конца нам удавалось поддерживать образ гармоничной пары: на собраниях в школе, на семейных праздниках. А дома мы словно становились чужими людьми и расходились по своим комнатам заниматься своими делами.

В одно утро я все же решилась поставить точку в наших отношениях. Проснулась раньше мужа, посмотрела на него и подумала: «Боже, что я делаю со своей жизнью? Зачем я живу с этим человеком?» Вот сейчас он проснется, и мне снова нужно будет выслушивать его подколы, обидные слова и обесценивание всего, что я делаю. Я поняла, что и так потратила много лет своей жизни на переживания, ругань и скандалы.

Как только Миша проснулся, я не стала ждать, пока снова передумаю, и сразу же сказала, что мы должны развестись и что я не хочу дальше так жить. Он подумал, что я пошутила, и просто пошел по своим делам. А вечером, впервые за долгие годы, пришел домой с букетом. Он надеялся, что цветы помогут моему «бзику» пройти. Но я еще раз повторила, что мы разводимся. И тут Миша понял, что все по-настоящему: психанул, забрал свои вещи и ушел жить к матери. Детям я сказала, что теперь их папа будет жить с бабушкой. Больше никаких разговоров на эту тему у нас не было. Кажется, они даже не заметили отсутствия отца.

Через две недели Миша явился ко мне с мамой и папой — напомню, ему самому уже было за 40. Причем пришли не мириться, а только требовать: чтобы я не думала подавать на алименты. Я легко согласилась, лишь бы только распрощаться с ним и с его «драгоценными» родителями.

«Моя мечта выйти замуж раз и навсегда не исполнилась»

Суд дал нам три месяца на примирение из-за детей. А потом мы просто развелись. Я вышла из здания суда, села в машину и заплакала. Не по лично Мише, а потому, что моя мечта выйти замуж «раз и навсегда» не исполнилась.

У меня не получилось построить счастливую семью, и мне было жаль себя. И, конечно, мне было жаль моих детей, которым я выбрала никудышного отца. Миша помог дать им жизнь, но не дал им самого главного — любви и заботы.

После развода началось самое интересное: родственники Миши почему-то встали на мою сторону. Даже его брат оценил, что наконец-то «любимый сыночек» их мамы вернулся, куда он и должен был. А вот моя собственная мать осудила меня за то, что я «посмела разрушить семью», полгода со мной не разговаривала и никак мне не помогала. С остальными моими родственниками тоже пришлось прекратить общение, чтобы лишний раз не выслушивать, что я упустила «идеального» мужа и теперь «уже немолодая разведенка».

Спустя годы могу сказать точно: у меня не было ни минуточки сожаления о своем решении. Мне удалось вырастить детей самостоятельно, хоть временами было сложно.

Отношения с матерью тоже более-менее наладились. Где-то внутри у меня осталась на нее обида, но я стараюсь это игнорировать. С семьей Мишиного брата тоже общаюсь, даже, можно сказать, дружу. С самим бывшим мужем не общаюсь — он даже ни разу детям не позвонил за эти годы.

Второй раз замуж я так и не вышла, хотя мне предлагали разные, скажем так, кавалеры. Во-первых, я отлично зарабатываю и мне не нужно жить с кем-то только ради денег. Во-вторых, мужчинам сложно быть в отношениях с самодостаточной женщиной и не обесценивать ее достижения, как это делал тот же Миша.

Третья, последняя, причина, но не менее важная: мне есть с кем общаться, ездить в отпуск, ходить по ресторанам. Мне абсолютно хватает моих детей и друзей. Они моя настоящая семья, которая точно от меня никогда не откажется.

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