Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей

Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей8
- 13.09.2026, 13:45
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Удар был нанесен в Волынской области.
Российские войска 13 сентября нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни. Атака произошла недалеко от границы с Польшей.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
«Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда», - говорится в сообщении.
В «Укрзализныце» отметили, что мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила о ней поездную бригаду.
Благодаря этому удалось избежать пострадавших. В компании не сообщают о раненых в результате этой атаки.
«Укрзализныця» продолжает следить за воздушными угрозами и принимать меры по безопасности пассажиров и железнодорожников.