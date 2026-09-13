Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей 8 13.09.2026, 13:45

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иллюстративное фото

Удар был нанесен в Волынской области.

Российские войска 13 сентября нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни. Атака произошла недалеко от границы с Польшей.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда», - говорится в сообщении.

В «Укрзализныце» отметили, что мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила о ней поездную бригаду.

Благодаря этому удалось избежать пострадавших. В компании не сообщают о раненых в результате этой атаки.

«Укрзализныця» продолжает следить за воздушными угрозами и принимать меры по безопасности пассажиров и железнодорожников.

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