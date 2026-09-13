«Будет бунт»: в Кремле занервничали из-за обращения матери погибшего солдата 30 13.09.2026, 15:45

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Коллаж: Charter97.org

Женщина записала еще одно видео.

В Челябинской области России сотрудники ФСБ пришли к матери погибшего в Украине военнослужащего Татьяне Стерховой после того, как она записала видеообращение к Владимиру Путину и предрекла ему «народный бунт». Об этом женщина рассказала 9 сентября. «Зашла в TikTok и увидела столько роликов от пенсионеров, от ветеранов, от простых рабочих в сторону нашего президента, что он там «позор России». Интересно, ко всем приходила ФСБ или только ко мне? К матери, которая выступила за то, чтобы прекратили войну», — заявила она.

19-летний сын Стерховой Семен погиб на фронте через две недели после поступления на службу. Женщина утверждала, что год и восемь месяцев ждала его тело, которое в итоге «привезли без головы». Она также говорила, что не может получить 60 тысяч в связи с гибелью сына, так как военкомат требует оригинал справки, которую ранее забрали для оформления свидетельства о смерти. Стерхова называла выплату «нищенскими гробовыми» и заявляла, что власти «нагрели народ».

«Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы по ходу ее получите», — предупреждала она. В новом видео Стерхова заявила, что ее «поймут те матери, у которых «ни за что» погибли сыновья на войне. «А идут они туда просто от безвыходности, потому что кредит взять невозможно — проценты офигенные. Заработать, чтобы купить квартиру, тоже невозможно на наши зарплаты. Потому что сейчас идешь в магазин и выходишь, на тысячу ничего не купив… А, может, надо не ФСБ отправлять к горем убитой матери? Может, надо задуматься?» — заключила женщина.

«Наших пацанов гробите, убиваете!»



Мать погибшего на войне с Украиной военного записала эмоциональное видеообращение к Путину после того, как не смогла получить выплату на погребение сына, и пообещала «костьми лечь, но не отдать второго сына» pic.twitter.com/XPqB3TFfiU — Холод (@holodmedia) August 24, 2026

С момента вторжения в Украину в феврале 2022 года общие потери России составили 1,5 млн военнослужащих, из них треть, или 500 тысяч, — убитыми, заявил в сентябре глава Генштаба и командующий вооруженными силами Великобритании Ричард Найтон. По его словам, основные потери войска Путина понесли с начала 2023 года, когда началась позиционная война на истощение: за это время, согласно оценкам Найтона, они смогли захватить всего 2% украинской территории.

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