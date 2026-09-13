Преемником самого молодого в мире правящего монарха стал телеведущий 2 13.09.2026, 14:58

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Эдвард Рукиди Киджанангома

Фото: observer.ug

Передача власти произошла посредством кофейных зерен.

Монархом королевства Торо в Уганде стал телеведущий Эдвард Рукиди Киджанангома. Вчера, 12 сентября, состоялась формальная передача власти, пишет Reuters.

Это произошло на похоронах его предшественника Ойо Ньимбы Кабамбы Игура Рукиди IV. Киджанангома бросил на его могилу девять кофейных зерен, ознаменовав тем самым формальную передачу власти.

Напомним, что Ойо Рукиди IV, самый молодой в мире монарх, правящий королевством Торо на западе Уганды, умер 27 августа 2026 года. Хотя Уганда управляется избранным президентом и парламентом, в стране существует несколько традиционных королевств, которые, несмотря на отсутствие политической власти, оказывают значительное культурное влияние. Ойо, которого Книга рекордов Гиннесса занесла в список самых молодых монархов мира, правил более чем двумя миллионами человек. Он был 13-м монархом королевства Торо, основанного в начале XIX века.

Ойо Рукиди IV стал королем в возрасте всего трех лет в 1995 году после смерти своего отца. После этого было установлено регентство, в которое входила королева-мать, до тех пор, пока Ойо не исполнилось 18 лет, после чего состоялась официальная коронация.

Ойо Рукиди IV. Фото: Ssemmanda will/commons.wikimedia.org

Решение о его преемнике приняла отборочная комиссия после проведенного поиска. Киджанангома, двоюродный брат покойного короля, работал телеведущим новостей и редактором на государственном телеканале Uganda Broadcasting Corporation.

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