Пропагандистка намекнула на ликвидацию высокопоставленного военного РФ 6 13.09.2026, 16:44

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Анастасия Кашеварова

Силы обороны Украины били прицельно.

В ночь на 13 сентября под удар ВСУ попал, предположительно, высокопоставленный военный ВС РФ. Минобороны и российские СМИ хранят молчание. Однако о произошедшем рассказала российская Z-блогер Анастасия Кашеварова, передает Dialog.UA.

Пропагандистка не стала раскрывать личность ликвидированного оккупанта. Однако, судя по пафосу ее поста, речь идет о непростом человеке.

Кашеварова подозревает, что свои слили украинцам информацию о его местонахождении, что позволило нанести прицельный удар.

«Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Пока не будет официальной информации, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих», — написала она.

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