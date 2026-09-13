Пропагандистка намекнула на ликвидацию высокопоставленного военного РФ

Пропагандистка намекнула на ликвидацию высокопоставленного военного РФ6
- 13.09.2026, 16:44
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Силы обороны Украины били прицельно.
В ночь на 13 сентября под удар ВСУ попал, предположительно, высокопоставленный военный ВС РФ. Минобороны и российские СМИ хранят молчание. Однако о произошедшем рассказала российская Z-блогер Анастасия Кашеварова, передает Dialog.UA.
Пропагандистка не стала раскрывать личность ликвидированного оккупанта. Однако, судя по пафосу ее поста, речь идет о непростом человеке.
Кашеварова подозревает, что свои слили украинцам информацию о его местонахождении, что позволило нанести прицельный удар.
«Сегодня ночью фронт потерял одного из своих героев. Пока не будет официальной информации, сообщать не буду. Противник бил прицельно, значит, утечка о месте расположения была от своих», — написала она.