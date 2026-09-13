В Беларуси резко выросло число медведей 11 13.09.2026, 14:14

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иллюстративное фото

Большая часть популяции обитает в восточной части Витебской области.

Численность популяции и темпы расселения (расширение территории обитания) бурых медведей в последние годы возросли. 20 лет назад численность их белорусской популяции оценивалась в 100 — 200 особей и встречи человека с ним в лесу носили единичный характер, то сейчас выросла до 1,5 тыс. особей. Значительно увеличилось количество встреч человека с ним, а также расширилась география таких встреч. Об этом пишут специалисты Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Белорусская популяция бурого медведя относится к европейскому подвиду и не отличается агрессивностью по отношению к людям в отличие, например, от сибирского, камчатского подвидов или американского медведя гризли. По всей видимости, данная особенность сформировалась благодаря длительному обитанию вида на территориях с высокой плотностью населения, благодаря чему животные проявляют осторожность по отношению к человеку и не воспринимают его как жертву. Чаще всего взрослый медведь чует человека на расстоянии 300−400 м и избегает с ним прямой встречи.

Большая часть популяции обитает в восточной части Витебской области, а также на территории Борисовского и Логойского районов Минской области. В этих регионах с 2025 года допускается охота на них.

Однако при встрече в угодьях с бурым медведем следует всегда помнить, что это крупное хищное дикое животное, достаточно опасное для человека, поведение которого зачастую непредсказуемо.

Наибольшую опасность представляют: медведица с медвежатами; поедающий добычу медведь; самцы в период гона (брачный период медведей двухсезонный и приходится на июнь-июль и на сентябрь-октябрь); медведь во время охоты (его погони за жертвой);

голодный зверь ранней весной после выхода из спячки; «шатун», больной, раненый, старый зверь.

Медведь, передвигаясь при атаке со скоростью 30−40 км/ч, в несколько прыжков, достигающих 7−8 м, догоняет неприятеля. Особенно опасна медведица с малыми детенышами, которым присуще сильное любопытство и которые могут выйти к человеку. Наиболее опасная ситуация — когда вы оказались между самкой и ее детенышем. Обычно сначала медведица пытается отогнать человека путем пробных выпадов нападения, но не всегда.

Чем ближе вы оказались к медведю, когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него возникнет защитная оборонительная реакция.

Если вы увидели медведя издалека — остановитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если зверь вас не видит, то можно уйти незамеченным, сделать это тихо и в тот момент, когда медведь не смотрит в вашу сторону. Внимательно следите за ним. Обойдите медведя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем же путем, которым вы вышли к зверю.

В ситуации, когда вы встретили медведя на близком расстоянии (до 50 м) и он вас заметил, не убегайте, не поворачивайтесь спиной, не смотрите ему в глаза, но контролируйте поведение животного, всегда старайтесь сохранить хладнокровие.

Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно следите за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, остановитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Дайте понять животному, что вы человек. Если медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или обнюхать.

Рекомендуется издавать дополнительные звуки (свист, хлопки в ладони и т.п.). Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя. Отходите медленно задом наперед на расстояние около 10−20 м, и только потом можно отходить боком. Если медведь не движется к вам, попытайтесь осторожно удалиться. Но, в случае если вы видите, что ваше движение провоцирует зверя на приближение к вам, замрите на месте. Продолжайте говорить спокойным голосом. Если зверь прекратит приближаться к вам, попытайтесь снова увеличить расстояние между вами. На этой стадии развития событий любой медведь скорее всего откажется продолжать столкновение и уйдет, если только он не агрессивен.

Медведь встает на задние лапы по разным причинам: для ориентации, устрашения, при испуге, при переносе добычи или подстилки в берлогу, а также для нанесения мощного удара лапой, чтобы дотянуться до какого-либо предмета. Стоящий медведь с опущенными лапами обычно проявляет любопытство. Поэтому, если зверь стал на задние лапы, это значит, что он вас изучает, и ни в коем случае не нужно бежать, смотреть в глаза, делать резкие движения, лучше говорить спокойным низким голосом.

Надежный признак намерения медведя — положение ушей: если они стоят, зверь еще колеблется в действиях, а если уши прижаты к голове, шерсть на загривке вздыблена, он кажется немного горбатым, глаза горят, зверь скалится и дрожит, то он готов совершить нападение.

Если избежать прямого контакта со зверем не удалось — падайте на землю и лежите на животе или свернитесь клубком, руки за головой, оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если зверь почувствует, что угроза устранена, то он прекратит нападение. Если же медведь продолжит свои агрессивные действия — необходимо применять все возможные способы защиты, в том числе перцовые баллончики или другие спреи, бить зверя в уязвимые места (глаза, нос).

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