Россиянин пытался вылететь из Минска, но получил огромный штраф 10 13.09.2026, 20:29

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Гражданин РФ намеревался попасть в Баку.

Россиянин получил штраф в 4500 рублей, пытаясь вылететь из Минска. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».

В июне 2026 года гражданин Российской Федерации намеревался вылететь из Минска в Баку. В момент прохождения регистрации и досмотра, он предъявил сотруднику пограничного контроля паспорт. Как выяснили специалисты, паспорт является поддельным. Мужчина был задержан сотрудниками пограничной службы.

На суде фигурант сказал, что намеревался навестить семью в Азербайджане. Сам он живет в России, у него есть задолженность по обязательствам. Из-за этого он не смог получить заграничный паспорт законным способом.

Тогда иностранец приобрел поддельный документ и приехал в Беларусь. Он рассчитывал беспрепятственно вылететь из Минска в Баку.

Действия иностранца были квалифицированы по статье 380 Уголовного кодекса Беларуси. На судебном заседании он полностью признал свою вину.

В отношении россиянина суд Октябрьского района Минска вынес обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин, или 4500 рублей (в сентябре 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).

Чтобы обеспечить исполнение наказание, имущество гражданина России (деньги, техника, изделия из драгоценных металлов) оставили под арестом до полной уплаты штрафа.

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