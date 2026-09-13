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Киев срывает попытки России вербовать мирных жителей

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  • 13.09.2026, 14:14
  • 3,734
Киев срывает попытки России вербовать мирных жителей

Этот опыт важен не только для Украины.

Российские спецслужбы развернули в Украине масштабную кампанию по вербовке людей для диверсий и терактов. Для этого используются мессенджеры, сайты поиска работы, онлайн-барахолки, соцсети и даже приложения для знакомств. Украинская полиция утверждает, что в 2025 году ей удалось предотвратить половину запланированных российских атак, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Схема часто начинается с безобидного сообщения. Человеку предлагают легкий заработок или знакомство, после чего дают конкретное задание. Иногда речь идет о поджоге автомобиля или объекта инфраструктуры, а иногда — о доставке взрывчатки. При этом завербованный может даже не понимать, что становится частью российской операции.

В 2024 году по всей Украине зафиксировали 558 поджогов. Полиция задержала 288 подозреваемых, большинство из которых нашли в интернете. В 2025-м число таких случаев снизилось до 369.

Особенно тревожит украинских правоохранителей возраст участников. В прошлом году за диверсионную деятельность задержали 69 несовершеннолетних. Самому младшему из завербованных было 13 лет. Более 250 украинских детей сами обратились в полицию, сообщив о попытках вовлечь их в преступления.

«Молчание защищает вербовщика», — пишут авторы материала, подчеркивая важность публичного информирования.

Российские агенты атакуют и саму полицию. В 2025 году было зарегистрировано 12 преступлений против сотрудников правоохранительных органов. Среди методов — заминированные автомобили, взрывные устройства и ложные вызовы, которые должны заманить полицейских в заранее подготовленную засаду.

Бороться с такими атаками приходится не только после совершения преступления. Полиция отслеживает каналы вербовки и пытается пресекать операции еще на этапе подготовки.

«Предотвращение должно стать главным принципом», — убеждены авторы.

Они считают, что этот опыт важен не только для Украины. Российская схема требует минимум ресурсов, легко масштабируется и может быть использована в любой стране, где люди общаются и ищут работу через интернет.

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