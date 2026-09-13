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Банк Revolut передал данные клиентов мошенникам

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  • 13.09.2026, 15:25
  • 3,084
Банк Revolut передал данные клиентов мошенникам

После получения поддельного запроса от госорганов.

Британский банк Revolut раскрыл конфиденциальную информацию о своих клиентах мошенникам после того, как получил поддельный запрос от государственного ведомства и принял его за настоящий, сообщил Reuters представитель компании. По его словам, письмо пришло с адреса электронной почты, который действительно принадлежал госструктуре. Запрос прошел первичную проверку на подлинность, после чего Revolut передал данные, однако позднее банк связался с чиновниками и выяснил, что те ничего не отправляли.

Собеседник агентства добавил, что компания сразу заблокировала адрес, уведомила правоохранительные органы, регуляторов по защите данных и финансовый надзор. В Revolut заверили, что системы банка и средства клиентов не пострадали.

По данным TechCrunch, злоумышленники получили даты рождения, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, а также копии документов, удостоверяющих личность, включая паспорта и водительские права. The Block и Decrypt сообщили также о раскрытии данных о банковских и криптовалютных операциях, включая IBAN и историю вывода средств.

Скольких клиентов затронула утечка и какое именно ведомство подделали мошенники, банк не уточнил. Блокчейн-исследователь ZachXBT, который первым обратил внимание на рассылку писем пострадавшим, заявил, что целью злоумышленников были состоятельные пользователи.

Revolut обслуживает более 80 млн клиентов по всему миру. Компания готовится к возможному IPO с оценкой до $200 млрд. В сентябре Revolut также получил условное разрешение американского регулятора OCC на создание национального банка в США.

Revolut — британский финтех, основанный в 2015 году выходцами из России и Украины — Николаем Сторонским и Владом Яценко. Компания работает без физических банковских отделений. После вторжения России в Украину Стронский отказался от российского гражданства.

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