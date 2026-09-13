«Это не безопасность, а тотальный контроль»4
- 13.09.2026, 15:37
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Белорусские родители требуют прекратить досмотры детей в школах.
В Бресте родители школьников решили добиваться отмены выборочных досмотров детей и готовят коллективное обращение в МВД и Министерство образования. Один из родителей рассказал, что его ребенок из-за новых проверок уже отказывается идти в школу.
Пост на эту тему в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org собрал множество комментариев. Белорусы пишут, что подобные меры больше напоминают тотальный контроль, чем заботу о безопасности детей.
Приводим некоторые комментарии:
— Это унижение человека.
— Как-то мы раньше в школу ходили без досмотров, и все нормально было. И носили все, что могли принести.
— Это не проверки, а навязывание тотального контроля и подчинения под соусом заботы. Что-то мне это напоминает — Джордж Оруэлл, «1984».
— А что еще сделано для безопасности детей: двери с дистанционным управлением, тревожные кнопки в каждом классе, металлоискатели? Или бабки на входе?
— Разумные родители, уважающие себя и ребенка. Ребенок — личность.
— Полный контроль. Это бред. Какой досмотр? Если кто-то захочет что-то принести, он найдет способ.
— Я взрослый человек — мне было унизительно, когда меня проверяли, что я проношу. А я представляю реакцию ребенка. Я против. Все равно, кто захочет, тот принесет и пронесет.
— Досмотр досмотру рознь, а не вытряхивание личных вещей из рюкзаков. Рассказали, как написали жалобу за ножницы в рюкзаке — на труды до четвертого класса они нужны. Родители потом писали объяснительную. Вот это абсурд.
— Вроде я не против, но есть одно «но»: моей дочери будет не очень приятно, когда ее сумку откроют, а там прокладки. Как это понимать?
— Камер понавешали и все еще досматривают — на работе, в школе. Чувство паршивое, конечно, когда по твоим вещам шарит чужой человек.
— Устроили тюрьму.
— Это бред какой-то. Ковыряться ежедневно в вещах — самим не смешно?
— Лучше проверяйте воров на выходе.
— Чиновников пусть проверяют.
— Мне кажется, что это перебор. В школу вообще дети идти не хотят, а тут еще шмон. Для малых детей это шок. Зачем это все? Зона? Так это же школа, где прививают любовь и справедливость! Или я заблуждаюсь?