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«Это не безопасность, а тотальный контроль»

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  • 13.09.2026, 15:37
  • 2,938
«Это не безопасность, а тотальный контроль»
Фото: Magnific

Белорусские родители требуют прекратить досмотры детей в школах.

В Бресте родители школьников решили добиваться отмены выборочных досмотров детей и готовят коллективное обращение в МВД и Министерство образования. Один из родителей рассказал, что его ребенок из-за новых проверок уже отказывается идти в школу.

Пост на эту тему в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org собрал множество комментариев. Белорусы пишут, что подобные меры больше напоминают тотальный контроль, чем заботу о безопасности детей.

Приводим некоторые комментарии:

— Это унижение человека.

— Как-то мы раньше в школу ходили без досмотров, и все нормально было. И носили все, что могли принести.

— Это не проверки, а навязывание тотального контроля и подчинения под соусом заботы. Что-то мне это напоминает — Джордж Оруэлл, «1984».

— А что еще сделано для безопасности детей: двери с дистанционным управлением, тревожные кнопки в каждом классе, металлоискатели? Или бабки на входе?

— Разумные родители, уважающие себя и ребенка. Ребенок — личность.

— Полный контроль. Это бред. Какой досмотр? Если кто-то захочет что-то принести, он найдет способ.

— Я взрослый человек — мне было унизительно, когда меня проверяли, что я проношу. А я представляю реакцию ребенка. Я против. Все равно, кто захочет, тот принесет и пронесет.

— Досмотр досмотру рознь, а не вытряхивание личных вещей из рюкзаков. Рассказали, как написали жалобу за ножницы в рюкзаке — на труды до четвертого класса они нужны. Родители потом писали объяснительную. Вот это абсурд.

— Вроде я не против, но есть одно «но»: моей дочери будет не очень приятно, когда ее сумку откроют, а там прокладки. Как это понимать?

— Камер понавешали и все еще досматривают — на работе, в школе. Чувство паршивое, конечно, когда по твоим вещам шарит чужой человек.

— Устроили тюрьму.

— Это бред какой-то. Ковыряться ежедневно в вещах — самим не смешно?

— Лучше проверяйте воров на выходе.

— Чиновников пусть проверяют.

— Мне кажется, что это перебор. В школу вообще дети идти не хотят, а тут еще шмон. Для малых детей это шок. Зачем это все? Зона? Так это же школа, где прививают любовь и справедливость! Или я заблуждаюсь?

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