Forbes: Китай вытеснил Россию с рынка оружия в Центральной Азии 13.09.2026, 15:55

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Война против Украины резко ослабила позиции Москвы.

На фоне войны России против Украины страны Центральной Азии все активнее развивают отношения с Китаем. Пекин укрепил свои позиции не только в торговле и экономике, но и на рынке вооружений, который долгое время считался сферой влияния Кремля.

Как пишет Forbes, по данным Каспийского центра политики, объем торговли Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном превысила $70 млрд в 2022 году и $90 млрд – в 2023-м. А уже в 2025 году этот показатель достиг $106 млрд

По мнению экспертов, такая динамика свидетельствует о постепенном усилении экономической зависимости стран региона от КНР. Но, как отмечает издание, дело не ограничивается экономическим сотрудничеством. Китай активно расширяет военные связи со странами Центральной Азии и предлагает им технику, которую ранее поставляла Россия.

По оценке Eurasianet, Китай бросил вызов многолетней монополии Москвы на рынке вооружений Центральной Азии.

В частности, Казахстан приобрел китайские ударные беспилотники Wing Loong-1 и военно-транспортные самолеты Y-8F-200. Также страна вела переговоры о закупке учебно-боевых самолетов K-8W и другой транспортной авиации.

Узбекистан в августе получил четыре китайских многоцелевых боевых самолета. Страна также закупала в КНР зенитные ракетные комплексы.

Китайские системы ПВО приобрел и Туркменистан, а Таджикистан получил бронированную технику. Кыргызстан, в свою очередь, закупал в КНР транспортные средства и военное оборудование.

Почему страны региона обратились к Китаю

Одной из причин такого поворота, как отмечает издание, являются международные санкции против России, введенные из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Ограничения затруднили доступ РФ к ряду иностранных компонентов и технологий. А это создало проблемы для производства и поставок части военной техники.

При этом на страны Центральной Азии не распространяются такие же санкционные ограничения в отношении Китая. Поэтому Пекин для них стал альтернативным поставщиком военной техники и оборудования.

Москва по-прежнему пытается удержать влияние

Несмотря на усиление роли Китая, страны Центральной Азии не разрывают отношений с Россией. В то же время государства региона пытаются диверсифицировать свои внешние связи. Они ведут переговоры с США, Великобританией и Евросоюзом по вопросам торговли, энергетики и безопасности.

Издание подчеркнуло, что для России эта тенденция может стать серьёзным вызовом.

«Москва продолжает сохранять значительное политическое и экономическое влияние в регионе, однако Китай постепенно занимает всё большее место в торговле и оборонной сфере», – отметили журналисты.

Приведет ли это к ослаблению традиционного доминирования России в Центральной Азии, будет зависеть от того, насколько быстро Пекин будет расширять свое присутствие, а страны региона – диверсифицировать связи, подытожило издание.

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