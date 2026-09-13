закрыть
14 сентября 2026, понедельник, 7:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начали продавать складной Apple iPhone Duo

5
  • 13.09.2026, 16:36
  • 6,786
В Беларуси начали продавать складной Apple iPhone Duo
Фото: AppleTrack

Цены просто огромные.

В Беларуси начали продавать (а точнее, пока принимать заказы) на новый складной смартфон Apple iPhone Duo.

В сети завирусились скриншоты якобы из интернет-магазина 21vek, где модель с объемом памяти в 256 Гб оценена в 16.099 рублей без скидки и в 14.499 рублей со скидкой в 10% (на самом деле с такой скидкой цена должна была бы составить 14.489 рублей).

Редакция Blizko.by проверила этот интернет-магазин и не нашла в нем упомянутого предложения, модели Apple iPhone Duo нет вообще ни по какой цене. Также этих смартфонов нет в другом популярном маркетплейсе Onliner.by.

Но некоторые сайты все же предлагают оформить заказ на смартфон.

Так, на одном из сайтов, которые мы проверили, цена стартует с 9.199 рублей за модель на 256 Гб и доходит до 13.799 рублей (примерно 4.570 долларов по официальному курсу Нацбанка Беларуси) за модель на 2Тб памяти.

На другом сайте мы нашли цены от 9.099 рублей за 256-гигабайтную модель до 12.999 рублей за 2-терабайтную модель. Эта же старшая модель без скидки оценена в 14.299 рублей (примерно 4.735 долларов по официальному курсу Нацбанка Беларуси).

При этом в США цены на iPhone Duo значительно ниже. Версия с 256 Гб памяти стоит $1.999, с 512 Гб — $2.199, с 1 Тб — $2.599, а топовая модель с 2 Тб — $3.199. Таким образом, в Беларуси за самую дорогую версию просят примерно на $1,5 тысячи больше, чем в США.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар