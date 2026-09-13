В Беларуси начали продавать складной Apple iPhone Duo 5 13.09.2026, 16:36

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Фото: AppleTrack

Цены просто огромные.

В Беларуси начали продавать (а точнее, пока принимать заказы) на новый складной смартфон Apple iPhone Duo.

В сети завирусились скриншоты якобы из интернет-магазина 21vek, где модель с объемом памяти в 256 Гб оценена в 16.099 рублей без скидки и в 14.499 рублей со скидкой в 10% (на самом деле с такой скидкой цена должна была бы составить 14.489 рублей).

Редакция Blizko.by проверила этот интернет-магазин и не нашла в нем упомянутого предложения, модели Apple iPhone Duo нет вообще ни по какой цене. Также этих смартфонов нет в другом популярном маркетплейсе Onliner.by.

Но некоторые сайты все же предлагают оформить заказ на смартфон.

Так, на одном из сайтов, которые мы проверили, цена стартует с 9.199 рублей за модель на 256 Гб и доходит до 13.799 рублей (примерно 4.570 долларов по официальному курсу Нацбанка Беларуси) за модель на 2Тб памяти.

На другом сайте мы нашли цены от 9.099 рублей за 256-гигабайтную модель до 12.999 рублей за 2-терабайтную модель. Эта же старшая модель без скидки оценена в 14.299 рублей (примерно 4.735 долларов по официальному курсу Нацбанка Беларуси).

При этом в США цены на iPhone Duo значительно ниже. Версия с 256 Гб памяти стоит $1.999, с 512 Гб — $2.199, с 1 Тб — $2.599, а топовая модель с 2 Тб — $3.199. Таким образом, в Беларуси за самую дорогую версию просят примерно на $1,5 тысячи больше, чем в США.

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