В Польше созвали экстренное совещание из-за российских ударов 2 13.09.2026, 16:25

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Дональд Туск

Туск собирает министров и руководство спецслужб.

В воскресенье в 17:00 должно начаться специальное совещание в Правительственном центре безопасности Польши, созванное премьер-министром, сообщает Onet.

Речь идет о ночных российских атаках вблизи польской границы.

В совещании, инициированном Дональдом Туском, о котором первой сообщила телестанция TVN24, примут участие министры и лица, ответственные за работу спецслужб. О запланированном совещании позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Оперативного командования видов вооруженных сил Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны«угроза была реальной».

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода «Ягодин-Дорогуск».

Еще ранее пресс-секретарь Госпограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска «Ягодин» на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

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