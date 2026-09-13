«Путин превратился в генератор фейков» 4 13.09.2026, 16:09

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Александр Коваленко

Кремль пытается скрыть реальную ситуацию на фронте.

Путин объявил о якобы захвате Святогорска, ссылаясь на доклады российского командования. Однако 7 сентября командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий записал видео из центра города, показав, что Святогорск остается под контролем Украины.

Почему Путин все чаще объявляет о захвате городов, которые российская армия не контролирует?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко:

— У Путина просто нет другого выхода, кроме как генерировать для внутреннего потребления информационный фастфуд, вот эти победные реляции. Кроме того, это заявление прозвучало именно 1 сентября не просто так. По сути, это была подготовка, такой себе стендап к приезду Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Путин хотел показать американской делегации, что у России на поле боя на самом деле все идет достаточно успешно.

И еще один очень важный момент. У нас уже есть пример так называемого «захвата» Купянска. В октябре прошлого года генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил, что Купянск находится под полным контролем российских войск. Об этом заявляли министр обороны РФ Андрей Белоусов и Валерий Герасимов, а в конце концов это повторил и сам Путин. Уже в декабре он вручил Кузовлеву звезду Героя Российской Федерации.

А Купянск как был, так и остается под контролем Украины. Более того, Силы обороны Украины сейчас отрезают противнику единственные пути инфильтрации в город. Они расширяют зону контроля в районе Двуречной и Западного, на правом берегу реки Оскол. И вот, собственно, если в Купянске хотя бы были признаки инфильтрации, то Святогорск вообще находится более чем в десяти километрах от линии боестолкновения. Если учитывать, что сейчас Силы обороны Украины, в первую очередь Третий армейский корпус, проводят там контратакующие действия и отбрасывают противника, то это расстояние еще больше увеличилось.

Никаких инфильтраций в Святогорск даже не было. Там не то что бои не велись, даже попыток инфильтрации не предпринималось. Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий лично прибыл в город, чтобы продемонстрировать, что он полностью контролируется украинскими войсками. Это позор и очередная пощечина. Можно сказать, что Билецкий дал пощечину Путину.

Но для Путина это не так важно. Он уже давно превратился в генератор фейков, создающий для тех россиян, которые продолжают ему верить, какую-то параллельную реальность. Эту параллельную реальность он пытается навязывать и некоторым западным СМИ, западным потребителям этого информационного фастфуда. Путин пытается создать видимость того, что у него все успешно. Он прекрасно понимает, что это не так. Он прекрасно знает, что Святогорск не находится под контролем российских войск. Он прекрасно знает, что российская армия полностью не контролирует Купянск. Но эти и многие другие города и локации записываются в победные реляции.

Возьмем тот же Лиман. В июне Путин рассказывал, что в городе осталось захватить сто домов из одиннадцати тысяч. Но сейчас уже начало сентября. Что с Лиманом? Какая там ситуация? Какая была, такая и осталась. Россиян в городе нет. Они пытаются инфильтроваться в Лиман. Там хотя бы такие попытки есть, но их очень быстро нейтрализуют. А после того, как выступ к северу от Лимана будет полностью срезан и украинские войска выйдут к реке Жеребец, ситуация для россиян значительно осложнится.

Поэтому я могу сказать, что мы и дальше, конечно же, будем слышать такие фейки. Путин продолжит генерировать эту параллельную реальность. Но то, что он генерирует, никак не связано с действительным положением вещей на поле боя.

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