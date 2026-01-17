«Купянск стал точкой невралгии для российских генералов»
Ложь командования разозлила даже Z-блогеров.
О тенденции военного командования ВС РФ публично предоставлять ложную информацию о войне в Украине говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 16 января. По словам аналитиков, эти заявления направлены на создание ложного нарратива о неизбежности победы россиян.
«Купянск стал особой точкой невралгии для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести России, которые пытались распространять Путин и высокопоставленные российские военные командиры», — пояснили в ISW.
Война в Украине: командование РФ врет о Купянске
Аналитики напомнили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 января инспектировал Западную группировку войск России. Командующий группировки, генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил ему, что российские войска на Купянском направлении якобы захватили Кучеровку, Подолы и Куриловку в декабре 2025 года, а на вопрос, зачищают ли российские войска Купянск, заявил о контроле над всеми районами города.
До того, 15 января, генерал армии Генерального штаба России Валерий Герасимов заявлял о взятии под контроль Купянска и неизбежном захвате Купянска-Узлового.
Однако аналитики отметили, что украинские военные освободили большую часть Купянска и территории вокруг него. Между тем российские военные блогеры, включая ультранационалистические и связанные с Кремлем, решительно опровергали заявления российского командования по этому городу.
«ISW продолжает считать, что российское военное командование придерживается своих ложных заявлений о захвате Купянска, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и сообщения Украины и России об обратном», — говорится в отчете.