«Купянск стал точкой невралгии для российских генералов»

  • 17.01.2026, 12:31
  • 1,630
«Купянск стал точкой невралгии для российских генералов»

Ложь командования разозлила даже Z-блогеров.

О тенденции военного командования ВС РФ публично предоставлять ложную информацию о войне в Украине говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 16 января. По словам аналитиков, эти заявления направлены на создание ложного нарратива о неизбежности победы россиян.

«Купянск стал особой точкой невралгии для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реалии поля боя в этом районе подорвут нарративы о военной доблести России, которые пытались распространять Путин и высокопоставленные российские военные командиры», — пояснили в ISW.

Война в Украине: командование РФ врет о Купянске

Аналитики напомнили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 января инспектировал Западную группировку войск России. Командующий группировки, генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил ему, что российские войска на Купянском направлении якобы захватили Кучеровку, Подолы и Куриловку в декабре 2025 года, а на вопрос, зачищают ли российские войска Купянск, заявил о контроле над всеми районами города.

До того, 15 января, генерал армии Генерального штаба России Валерий Герасимов заявлял о взятии под контроль Купянска и неизбежном захвате Купянска-Узлового.

Однако аналитики отметили, что украинские военные освободили большую часть Купянска и территории вокруг него. Между тем российские военные блогеры, включая ультранационалистические и связанные с Кремлем, решительно опровергали заявления российского командования по этому городу.

«ISW продолжает считать, что российское военное командование придерживается своих ложных заявлений о захвате Купянска, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и сообщения Украины и России об обратном», — говорится в отчете.

Купянск по состоянию на 16 января на карте ISW
Фото: ISW
