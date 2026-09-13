«Школа должна учить, а не контролировать» 3 13.09.2026, 16:48

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Белорусы высказались о вмешательстве в частную жизнь семей.

Белоруску наказали за то, что она уехала за границу, оставив ребенка на время поездки с бабушкой. В школе посчитали, что мать должна была заранее сообщить об отъезде и о том, с кем останется ребенок.

Пост на эту тему в TikTok-аккаунте сайта Charter97.org собрал огромное количество комментариев. Многие белорусы считают, что школа берет на себя слишком много и вместо контроля за частной жизнью семей должна прежде всего заниматься обучением детей.

Приводим некоторые комментарии:

— Пусть учителя занимаются своим делом — учат.

— Школа слишком много стала брать на себя.

— Пусть учат детей, а не лезут куда не надо.

— Сейчас школа только и знает, как влазить в семьи, а не детей учить.

— Нет, не должна. Заглядывают в холодильник, в постель, в портфель, в голову. Какую точку подставить в следующий раз?

— Вторжение в личную жизнь семьи. Жесть.

— С каких это пор детей нельзя с бабушкой оставлять? Так пусть школы берут всех детей на попечительство! Много на себя взяли, уже родители никто.

— Как деньги сдает бабушка «на нужды школы» — так ничего страшного, а если посидела с внуками — то преступление.

— Школа должна учить детей так, чтобы родителям не приходилось нанимать за деньги этих же учителей в роли репетиторов, а не лазить в постель к родителям учеников.

— Пусть школа лучше своих работников столовой так контролирует, а то сунут нос в нормальные семьи, а на родителей-алкоголиков смотрят сквозь пальцы.

— Школа стала слишком много себе позволять, но детей при этом совершенно не учат.

— Белорусская Корея.

— Школа должна учить! А не контролировать!

— Уже совсем с ума сошли. Сейчас опека более родная, чем бабушка или брат.

— С каких пор классный руководитель стал законом, чтобы его обо всем оповещать?

— Почему школа все должна знать? Слишком много информации вытягивают из детей в виде анкет. Учите, учите и еще раз учите!

Одна из комментаторов отметила, что ответственность за происходящее лежит не только на самих педагогах:

— Неприятная ситуация, но это не сами учителя придумали, это приказ сверху. Была свидетелем, когда дома папа и мама буянили, а участковый вызвал классного руководителя, чтобы решить их конфликт и взять под контроль семью.

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