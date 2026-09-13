WSJ: В Тбилиси построят 70-этажную «Башню Трампа» 12 13.09.2026, 16:55

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Фото: Archi Group and INVIA

Проект может стать сигналом лояльности Вашингтону.

В Тбилиси собираются построить 70-этажный небоскреб «Башня Трампа» («Trump Tower»), который может стать самым высоким зданием Грузии. Местные девелоперы уже заключили соглашение с Trump Organization на использование бренда, а маркетинговая кампания уже стартует, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Участок для будущей башни застройщики приобрели у фонда, связанного с грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили, который находится под санкциями США. Согласно данным реестров, сумма выплат по сделке может составить до $85 млн.

Проект появился в период охлаждения отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Правящая «Грузинская мечта» в последние годы все заметнее ориентируется на Москву, что усиливает разногласия Грузии с США и Евросоюзом.

Строительство «Башня Трампа» может быть не только коммерческим проектом. Для грузинских бизнесменов сотрудничество с компанией президента США может стать способом наладить отношения с его администрацией и снизить риск санкций со стороны Белого дома.

К проекту имеют отношение грузинские предприниматели Самсон Пхакадзе и Илия Цулая, а также американский девелопер Алекс Сапир. Ранее предприниматели уже пытались реализовать проект «Башня Трампа» в Батуми, однако он завершился неудачей.

Во время второго президентского срока Трампа Trump Organization вновь активизировала международный лицензионный бизнес. В прошлом году компания получила от зарубежных проектов $59 млн.

«Критики видят в зарубежном бизнесе Трампа риск конфликта интересов», — пишет The Wall Street Journal. В Белом доме эти обвинения отвергают.

«Проект в Тбилиси может стать способом продемонстрировать лояльность администрации США», — считают авторы.

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