Роман Свитан: Удары ВСУ резко ускорили износ российской авиации 13.09.2026, 19:54

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Роман Свитан

Самолетам РФ приходится летать с удаленных аэродромов и тратить вдвое больше ресурсов.

После серии ударов ВСУ по российским аэродромам основные силы тактической авиации РФ были отведены за пределы 300-километровой зоны. Теперь российским самолетам приходится совершать боевые вылеты с более удаленных аэродромов.

Как это сказывается на ресурсе российской авиации и ее способности выполнять боевые задачи?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан:

— Дело в том, что сама боевая задача из-за удаленности аэродромов не меняется. Есть, допустим, задача сбрасывать по 200 КАБов ежесуточно. Для выполнения этой задачи россияне выделяют необходимое количество сил и средств: самолето-часов, бортов и летчиков, которые будут задействованы.

После того как мы своими дронами отогнали российскую авиацию за пределы 300-километровой зоны, ситуация изменилась. Хотя сначала российскую авиацию начали отгонять ракеты ATACMS. Когда ATACMS дальностью до 300 километров начали бить по российским аэродромам, россияне увели свои самолеты дальше чем на 300 километров. Это ровно в два раза увеличило количество средств, которые приходится задействовать российской авиации. Им приходится использовать в два раза больше самолетов и летного состава. Соответственно, в два раза увеличивается расход авиационного ресурса самолетов.

У самолетов ресурс не бесконечный. Допустим, условный ресурс самолета составляет десять тысяч часов налета. После исчерпания этого ресурса самолет разбирают, и он остается на аэродроме. Получается примерно как с тем Су-24, который «отминусовали». Он может стоять там десятки лет, пока кто-нибудь не снимет с него какую-нибудь запчасть для другого самолета.

Поэтому такой подход для нас тоже положительный. Россиянам требуется в два раза больше самолетов, летчиков, авиационного ресурса и топлива, чтобы выполнить ту же самую задачу.

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