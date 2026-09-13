Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия объединяются для выхода из состава Великобритании 16 13.09.2026, 19:14

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Лидеры трех регионов готовят совместный меморандум.

Неосторожные высказывания британского премьера спровоцировали беспрецедентную консолидацию сторонников независимости в регионах. Политический кризис угрожает разрушением государства, поскольку местные правительства начинают согласовывать совместные шаги по отделению.

Издание The Telegraph сообщает о подготовке совместного меморандума главами трех автономных частей Соединенного Королевства. Первые министры Шотландии Джон Суинни, Уэльса Рун ап Йорверт и Северной Ирландии Мишель О'Нил встретятся в Кардиффе для подписания декларации с требованием права на проведение референдумов о независимости. К переговорам также присоединится президент Шин Фейн и лидер ирландской оппозиции Мэри Лу Макдональд.

Толчком к активизации сепаратистских движений стали недавние заявления премьер-министра Энди Бернема в парламенте. Он допустил возможность нового шотландского референдума при наличии четкого консенсуса, фактически приравняв условия для Шотландии к положениям Соглашения Страстной пятницы для Северной Ирландии. Представители Шотландской национальной партии отметили, что глава правительства не обладает базовыми знаниями о позиции собственного государства относительно сохранения унии. Ситуацию осложнило вмешательство президента США Дональда Трампа, который во время субботнего визита в Дублин публично поддержал идею объединения Ирландии.

Впервые в истории все три автономных правительства возглавляют представители партий, выступающих за выход из Великобритании. Шотландская национальная партия сохранила доминирующие позиции, валлийская Plaid Cymru сформировала правительство после майских выборов, а Sinn Fein продолжает править в Северной Ирландии. Стороны планируют согласовать сотрудничество в сферах экономики, энергетики и международных отношений. Стратегия предусматривает возвращение Шотландии и Уэльса в Европейский союз как самостоятельных государств, а Северной Ирландии — в составе Республики Ирландия.

Помимо политических целей, региональные лидеры выдвигают жесткие финансовые условия, аргументируя это неэффективностью британской экономической модели. Валлийское правительство требует передачи доходов от земель Короны, включая прибыли от офшорных ветропарков, а также децентрализации финансирования железной дороги и полиции.

В ответ на нарастающий кризис Энди Бернем направил письмо Джону Суинни с категорическим отказом в проведении референдума до следующих парламентских выборов. Премьер сослался на предвыборный манифест Лейбористской партии 2024 года, который исключает поддержку независимости, и заявил об отсутствии реального большинства для принятия таких решений в Шотландии и Северной Ирландии.

Подписание меморандума в Кардиффе оформляет институциональный раскол между центральным правительством и регионами. Дальнейшее игнорирование Лондоном согласованных требований трех первых министров ведет к конституционному кризису и блокирует реализацию внутренней политики Великобритании.

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