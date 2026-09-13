ВСУ уничтожили базу российских ударных дронов в Донецке
- 13.09.2026, 17:36
- 1,386
Там хранили, готовили и запускали БПЛА по Украине.
В ночь на 13 сентября в Донецке Силы обороны Украины нанесли удар по вражескому объекту. Российские оккупанты использовали его для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
Поражение произошло в рамках серии ударов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Украинские военные также нанесли удары по объектам, связанным с применением российских ударных беспилотников, на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.
В частности, в районах Железного Порта и Скадовска в Херсонской области, а также Черноморского и Оленевки в оккупированном Крыму были поражены наземные ретрансляторы. Российские военные использовали их для управления ударными БПЛА типа «Герань» и «Гербера».
В Оленовке, помимо ретранслятора, украинские военные поразили антенный комплекс противника.
Отдельные цели были поражены и на территории России. В Брянской области, вблизи населенного пункта Рёвни, под удар попала радиолокационная станция, предназначенная для сопровождения целей. Возле Речицы был уничтожен пункт хранения вооружения и военной техники российских войск.
Недавно украинская армия поразила ряд военных целей противника , которые, вероятно, использовались войсками связи РФ. Атаки наносились как по временно оккупированным территориям Украины, так и по территории России.