Кооператив «Озеро» теряет власть 2 13.09.2026, 17:19

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Путин становится пешкой собственных охранников.

В Кремле происходят закулисные войны, в результате которых своего поста лишился один из самых влиятельных спецслужбистов РФ — Сергей Алпатов.

Об этом сообщил российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

Недавно Алпатов был уволен с поста начальника Службы экономической безопасности ФСБ. Канал утверждает, что он пал жертвой нового кремлевского клана, сформировавшегося из бывших охранников Путина. И этот клан очень быстро набирает силу, захватывая власть и активы ближайшего окружения диктатора РФ.

«В России наступает новая эпоха, когда за кадровыми перестановками в силовом блоке, в отдельных министерствах и ведомствах, госкорпорациях будут стоять не привычные члены кооператива «Озеро» и акционеры банка «Россия», а клан охранников», — рассказал ресурс.

На главных ролях группировки стоят бывшие личные охранники Путина: Алексей Дюмин, Дмитрий Миронов, Дмитрий Степаненко, а также глава ФСО Дмитрий Кончнев.

«Этот клан уже прочно вошел во все активы Аркадия Ротенберга, его члены имеют сильное влияние на главу Сбера Германа Грефа и т.д. Сейчас клан отжимает активы у Анатолия Яблонского, хранителя капиталов замдиректора ФСБ РФ Евгения Ловырева», — рассказал канал.

По его данным, данный клан манипулирует страхами стареющего диктатора РФ Владимира Путина. Охрана убирает своих конкурентов, рассказывая ему сказки, что эти люди готовят против него заговор или покушение.

По его данным, данный клан манипулирует страхами стареющего диктатора РФ Владимира Путина. Охрана убирает своих конкурентов, рассказывая ему сказки, что эти люди готовят против него заговор или покушение.

«Клан охранников не первый раз проворачивает такой «трюк» с Путиным… «Пробный шар» был запущен весной этого года, когда представители клана доложили президенту РФ о готовящемся на него покушении (помните всех этих автоматчиков и пулеметчиков на стенах Кремля и на мавзолее) и успешно «предотвратили покушение». Тогда клан понял силу своего влияния на Путина», — рассказал «ВЧК-ОГПУ».

Фактически 73-летний Путин, панически боящийся за свою жизнь, теряет власть и становится пешкой бывших личных охранников.

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