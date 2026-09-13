Ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

Ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия4
- 13.09.2026, 17:23
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Социальные связи оказались неожиданно важным фактором.
Привычка правильно питаться, поддерживать физическую активность и отказываться от вредных привычек считается основой здорового старения. Однако на продолжительность жизни может заметно влиять еще один фактор, которому люди уделяют значительно меньше внимания, — отношения с окружающими, пишет «Курсор».
Исследователи пришли к выводу, что крепкие социальные связи связаны с более высокой вероятностью прожить дольше. Причем значение имеет не только наличие семьи, но и в целом регулярное взаимодействие с другими людьми и отсутствие социальной изоляции.
Социальные связи оказались весомым фактором
Выводы основаны на масштабном анализе результатов 148 исследований. В общей сложности они охватили более 300 тысяч человек, за которыми в среднем наблюдали около 7,5 года.
Оказалось, что у участников с более крепкими социальными отношениями вероятность выживания за период наблюдения была примерно на 50% выше по сравнению с людьми со слабыми социальными связями.
При этом выявленная закономерность сохранялась независимо от пола и возраста участников, их первоначального состояния здоровья и ряда других особенностей.
Авторы работы обратили внимание и на масштаб обнаруженной связи. По их оценке, влияние социальных отношений на риск смерти оказалось сопоставимым с некоторыми давно известными факторами образа жизни.
Почему одиночество может влиять на здоровье
Социальное взаимодействие способно работать сразу через несколько механизмов. Близкие люди оказывают эмоциональную и практическую поддержку, помогают справляться со стрессом и могут влиять на повседневные привычки человека.
Напротив, длительная социальная изоляция лишает человека значительной части такой поддержки. Именно поэтому авторы исследования считают социальные отношения важной составляющей здоровья, которую стоит учитывать наряду с питанием, движением и другими привычками.
При этом результаты исследования не означают, что общение само по себе гарантирует долголетие или способно заменить медицинскую профилактику и здоровый образ жизни. Речь идет о статистической связи: люди с более крепкими социальными отношениями в среднем имели лучшие показатели выживаемости.