Лукашенко опять выступил против доллара16
- 13.09.2026, 19:40
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Эту войну диктатор уже проиграл.
После некоторой паузы правитель Беларуси вернулся к своей давней борьбе против американской валюты, сообщает «Салідарнасць».
11 сентября, комментируя разговор с российским олигархом Владимиром Потаниным, правитель заявил, что при нынешней политике США держать доллары в резерве якобы опасно и лучше их инвестировать в конкретные проекты:
— Сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен.
Заявление Александра Лукашенко выглядит странно: доллар США остается главной мировой валютой, он занимает значительные доли в международных резервах многих стран — вероятно, и в резервах Беларуси (эти данные не раскрываются).
Еще более странным поведение Лукашенко выглядит, если учесть что с американским долларом он упорно борется много лет.
Например, в 2010 году правитель заявил:
— Хочу вас предупредить. Вы видите, что происходит с долларом. Американцы решили поддержать свою экономику и вбрасывают в нее 600 млрд долларов как минимум. В таких случаях обычно происходит девальвация валюты. Поэтому будьте осторожны с этим долларом. Я вас предупредил.
Через год правитель назвал американскую валюту «бумажками долларовыми».
При этом в реальности происходило совершенно обратное.
За 30 лет правления Лукашенко в Беларуси официальный курс доллара США к белорускому рублю вырос почти в 12 тысяч раз, подсчитало пару лет назад информагенство «Позірк». Это худший показатель в сравнении со странами-соседями и странами на пространстве бывшего СССР.
Несмотря на все это, Лукашенко не сдается и продолжает смешить людей.