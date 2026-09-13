Лукашенко опять выступил против доллара 16 13.09.2026, 19:40

10,588

Эту войну диктатор уже проиграл.

После некоторой паузы правитель Беларуси вернулся к своей давней борьбе против американской валюты, сообщает «Салідарнасць».

11 сентября, комментируя разговор с российским олигархом Владимиром Потаниным, правитель заявил, что при нынешней политике США держать доллары в резерве якобы опасно и лучше их инвестировать в конкретные проекты:

— Сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен.

Заявление Александра Лукашенко выглядит странно: доллар США остается главной мировой валютой, он занимает значительные доли в международных резервах многих стран — вероятно, и в резервах Беларуси (эти данные не раскрываются).

Еще более странным поведение Лукашенко выглядит, если учесть что с американским долларом он упорно борется много лет.

Например, в 2010 году правитель заявил:

— Хочу вас предупредить. Вы видите, что происходит с долларом. Американцы решили поддержать свою экономику и вбрасывают в нее 600 млрд долларов как минимум. В таких случаях обычно происходит девальвация валюты. Поэтому будьте осторожны с этим долларом. Я вас предупредил.

Через год правитель назвал американскую валюту «бумажками долларовыми».

При этом в реальности происходило совершенно обратное.

За 30 лет правления Лукашенко в Беларуси официальный курс доллара США к белорускому рублю вырос почти в 12 тысяч раз, подсчитало пару лет назад информагенство «Позірк». Это худший показатель в сравнении со странами-соседями и странами на пространстве бывшего СССР.

Несмотря на все это, Лукашенко не сдается и продолжает смешить людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com