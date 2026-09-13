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«Луч» выпустил уникальную коллекцию мужских часов

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  • 13.09.2026, 18:42
  • 7,354
«Луч» выпустил уникальную коллекцию мужских часов
Фото: Instagram @luch.official

Новинку отличает необычная система отображения времени.

Минский часовой завод «Луч» выпустил новую коллекцию мужских часов с «необычной системой отображения времени». Информация об этом появилась в Instagram предприятия.

Коллекция называется Revolve 2. Производители пишут, что на новый дизайн их вдохновила эстетика аналоговой эпохи и культура аудиокассет, «переосмысленная в современном индустриальном стиле».

Фото: Instagram @luch.official

— Главная особенность Revolve 2 — необычная система отображения времени: классические стрелки дополнены вращающимися барабанчиками, которые настраиваются отдельно, — сказано в Instagram «Луча».

Корпус часов сделан из нержавеющей стали. Его дополняет сферическое сапфировое стекло. У стрелок люминесцентное покрытие. Это обеспечивает удобное считывание времени в темноте.

Фото: Instagram @luch.official

В комплект входят два варианта оформления: браслет из нержавеющей стали с брашированной обработкой и каучуковый ремень.

Стоит такая модель почти две тысячи рублей.

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