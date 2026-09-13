«Луч» выпустил уникальную коллекцию мужских часов 19 13.09.2026, 18:42

7,354

Фото: Instagram @luch.official

Новинку отличает необычная система отображения времени.

Минский часовой завод «Луч» выпустил новую коллекцию мужских часов с «необычной системой отображения времени». Информация об этом появилась в Instagram предприятия.

Коллекция называется Revolve 2. Производители пишут, что на новый дизайн их вдохновила эстетика аналоговой эпохи и культура аудиокассет, «переосмысленная в современном индустриальном стиле».

Фото: Instagram @luch.official

— Главная особенность Revolve 2 — необычная система отображения времени: классические стрелки дополнены вращающимися барабанчиками, которые настраиваются отдельно, — сказано в Instagram «Луча».

Корпус часов сделан из нержавеющей стали. Его дополняет сферическое сапфировое стекло. У стрелок люминесцентное покрытие. Это обеспечивает удобное считывание времени в темноте.

Фото: Instagram @luch.official

В комплект входят два варианта оформления: браслет из нержавеющей стали с брашированной обработкой и каучуковый ремень.

Стоит такая модель почти две тысячи рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com