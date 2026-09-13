Ракеты «Фламинго» разнесли главный цех химзавода в Волгограде 1 13.09.2026, 18:21

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Фото: Fire-Point

Стали известны последствия мощного удара.

В ночь на 11 сентября украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» снесли под ноль левое крыло главного цеха завода https://charter97.org/ru/news/2026/9/11/698076/. По данным источников, спутниковые снимки показали полное разрушение объекта размером около 20 на 15 метров.

На опубликованном Exilenova+ фото красным контуром отмечена часть главного корпуса завода, которая была поражена ударом. Судя по изображению, речь идет не о легкой пристройке, а о фрагменте капитального производственного здания внутри закрытой промышленной территории.

Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Удар мог вывести из строя не только помещение, но и связанную с ним технологическую инфраструктуру: оборудование, коммуникации, вентиляцию, электроснабжение и системы безопасности. Для химического предприятия даже локальное разрушение главного цеха может означать остановку части производственного процесса.

«Волгоградпромпроект» — предприятие специальной химии. Оно производит фосфорорганические соединения, антипирены, смолы и другие химические компоненты для промышленности.

Продукция завода, по данным источников, используется в авиационной, судостроительной и специальной промышленности России.

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